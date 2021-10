Preot, vaccinat și infectat cu noul coronavirus: Deși m-a ajuns molima, nu ascund atitudinea mea

”N-am scapat nici eu. Poti fi pozitiv in multe feluri, acum sunt pozitiv si covid, dublu vaccinat. Simptome persistente de raceala, tratament conform protocolului. Tabloul este clasic: vaccinul nu te protejeaza la nesfarsit, il facusem in ianuarie. Pe fondul unei imunitati scazute, delta si-a facut treaba, oricat de alfa m-as fi crezut. Date fiind insa comorbiditatile, vaccinul m-a scapat de complicatii. Am scris asta pentru ca, desi m-a ajuns si pe mine molima, nu ascund atitudinea mea provaccin, ca politica de sanatate publica, nu politicianism care ne-a adus unde ne-a adus. In acelasi timp, inteleg comportamentul pasiv-agresiv atat de pronuntat in societate. O scurta documentare despre atitudinea "nuvreau" le-ar deschide ochii factorilor decidenti. Dar cine sa asculte?”, a scris preotul Alexandru Nicolae Trușcă pe Facebook.

Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 3 octombrie, ora 13.00

Până ieri, 3 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.265.827 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.163 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.129.096 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până ieri, 37.544 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 02.10.2021 (10:00) – 03.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 150 de decese (75 bărbați și 75 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.

Dintre cele 150 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 la categoria de vârstă 50-59 ani, 44 la categoria de vârstă 60-69 ani, 50 la categoria de vârstă 70-79 ani și 33 la categoria de vârstă peste 80 ani.

145 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 150 de pacienți decedați, 141 erau nevaccinați și 9 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 48 și 88 de ani și prezentau comorbidități.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.319. Dintre acestea, 1.440 sunt internate la ATI.