Prefectul Alin Stoica, după ce DSP i-a propus noi restricții: Unele măsuri nu au la bază un calcul

"Am văzut propunerile, cele mai multe dintre ele se aplică şi astăzi. Unele dintre măsurile propuse nu au la bază un calcul. (...) Limitarea numărului de persoane din spaţiile comerciale - se spune asigurarea unei suprafeţe de patru metri pătraţi pe persoană, dar în acelaşi timp ar trebui să asigurăm o distanţare de doi metri între persoane. Dacă persoana e la doi metri distanţă de orice altă persoană din jur se formează un cerc şi cercul respectiv are un perimetru (...); asta înseamnă aproximativ 13 metri pătraţi de persoană. Nu am văzut în spate nişte date, pentru că eu am cerut mai întâi o analiză şi după aceea nişte măsuri. Măsurile trebuie luate în urma unei analize serioase, nu am văzut această analiză. (...) Măsurile pe care le va lua decidentul trebuie să se bazeze pe nişte date şi informaţii precise şi cât mai multe", a spus Alin Stoica la Digi 24.

Calculele comercianților





Potrivit prefectului Capitalei, Poliţia a dat foarte multe amenzi în ultima perioadă. El a afirmat că organele de ordine i-au explicat că unii comercianţi îşi fac calculul că încasările de la o singură masă le ajung să achite amenda.



"Doar în câteva zile Poliţia a dat amenzi de peste 250.000 de lei. (..) Maximul amenzii e 10.000 de lei, dacă o plăteşti în 15 zile e 5.000 de lei (...); un calcul economic din partea oricărui comerciant duce la concluzia că mai bine ţine terasa deschisă şi plăteşte în fiecare zi amendă, pentru că-şi permite. (...) Nu cred că trebuie să fie neapărat amenzi mai mari, cred că ar trebui să fie şi alte sancţiuni şi am avut o discuţie şi cu Ministerul Sănătăţii şi am găsit pârghii legale pe care vrem să le aplicăm în următoarele zile şi să suspendăm activitatea acestor comercianţi care nu respectă normele sanitare", a explicat Alin Stoica.

Reducerea programului magazinelor





În legătură cu ideea ca magazinele să fie deschise până la ora 16,00 în weekend, el a subliniat că orice măsuri care duc la limitarea circulaţiei persoanelor şi a aglomerărilor sunt eficiente, întrebarea fiind în cât timp acestea pot duce la inversarea trendului de creştere a numărului cazurilor de COVID-19.



În opinia sa, concepţia că o reducere a programului magazinelor până la ora 18,00 în cursul săptămânii ar putea duce la aglomeraţie poate reprezenta o preocupare legitimă, pe de altă parte, trebuie văzut intervalul în care, de regulă, oamenii îşi fac cumpărăturile.

Cum vor sărbători bucureștenii Paștele



Alin Stoica a declarat că este posibil ca de Paşte oamenii să aibă sărbători cum se cuvine. "Cred că intervalul de timp care este o lună, o lună şi, ar trebui să ne permită, dacă suntem toţi suficient de ordonaţi şi respectăm toate regulile de protecţie a sănătăţii. Cred că este posibil", a declarat prefectul Capitalei.



Potrivit acestuia, măsurile privind Capitala se vor lua cu siguranţă până la sfârşitul săptămânii.