Posibil focar de COVID-19 la Primăria Capitalei. Bădulescu: Am stat alături de el / Sursă foto: Pixbay

Antena 3 informează că un consilier general PSD de la Primăria Capitalei a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Într-o intervenție la același post de televiziune, Aurelian Bădulescu a venit cu câteva precizări:

„În cursul zilei de vineri a avut loc o ședință la Primăria Bucureștiului. În ciuda solicitărilor exprese pe care grupul nostru politic le-a avut și anume acelea de a se desfășura ședința în Sala de Consiliu General, adică pe o suprafață de 500 de metri pătrați unde putea intra cine dorea dintre cei 55 de consilieri, am ajuns în situația în care să fim sunați de colegul nostru, consilierul general Petrariu Vasile-Luliu, care duminică a fost testat pozitiv.

12 ore, 20 de consilieri generali au stat în 20 de metri pătrați, unii cu mască, unii fără mască, în 12 ore nu poți să stai numai cu mască, că mai trebuie să și mănânci, să bei apă. Noi am respectat toate măsurile, am stat cu geamurile deschise. De azi dimineață am tot încercat să iau legătura cu doamna Nicolescu“, a precizat Aurelian Bădulescu.