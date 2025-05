Ponta strânge parlamentari ”pentru o acțiune politică”. Vreau să blochez în Parlament

Victor Ponta a revenit în prim-planul politicii românești în cadrul alegerilor prezidențiale din 2025, unde a obținut un scor de 13%, suficient pentru a se reconfirma ca o voce semnificativă în peisajul electoral, deși nu a prins turul al doilea. Fostul premier și-a redefinit complet discursul politic, mizând pe un mesaj suveranist și naționalist, apropiat de retorica lui Donald Trump, axat pe ideea de „România pe primul loc”. Campania sa a fost marcată de propuneri economice inspirate din perioada mandatului său de prim-ministru, unde creșterea salariilor, investițiile în infrastructură și protejarea capitalului românesc se aflau în prim-plan. În contextul actualei crize economice, Ponta a pledat pentru măsuri pragmatice și intervenționiste, menite să scoată România din stagnare.

După dezbaterea așteptată dintre Nicușor Dan și George Simion – cei doi candidați calificați în turul al doilea, dar la care Simion a lipsit – Victor Ponta a fost invitat la România TV, unde a participat la o ediție specială alături de mai mulți jurnaliști ai trustului. În cadrul acestei intervenții, și-a lansat oficial noua platformă politică intitulată „România pe primul loc”, preluând sloganul folosit în campania sa prezidențială, în mod evident inspirat de cunoscutul „America First” al lui Trump. Ponta a anunțat că această platformă va constitui fundația unei "acțiuni politice", ca mai apoi, în timp, prin partidul Pro România, Partidul Republican, Partidul Ecologist și alți nemulțumiți din Parlament, să se coaguleze într-o formațiune politică semnificativă.

"O să fie o platformă de acțiune politică"

”Vreau (ca platforma sa n.r.) să strângă și parlamentari, și oameni care cunosc partea de economie, sănătate, educație și să influențăm fie din Parlament, fie din zona de media...” a spus Victor Ponta la România TV. Întrebat dacă vrea ca platforma sa politică să strângă un număr suficient de parlamentari, astfel încât să conteze la vot în Parlament, el a răspuns: ”Acesta este scopul meu, da”. De asemenea, a confirmat că va face partid, din platforma politică - ”sigur că da, bineînțeles”.

"Eu am obligația față de un 1.300.000 de oameni care m-au votat să vin cu o platformă politică. Vreau ca această platformă să strângă parlamentari, oameni care cunosc partea de economie, de sănătate, de educație, astfel încât să influențăm din Parlament sau din zona media deciziile la nivel politic. O să fie o platformă de acțiune politică, nu doar de analiză sau simple propuneri. Adică, când veniți cu ideea, pe care eu am auzit-o foarte clar spusă, apropo de guvernul Bolojan, că vreți să măriți TVA-ul, noi să venim și să explicăm rațional că orice mărire a TVA va însemna inflație mai mare, evaziune fiscală mai mare, încasări mai mici la buget și distrugerea firmelor românești. Apoi, prin puterea pe care o am, eu fiind un politician care se află în Parlament, prin faptul că pot să strâng energii în jurul meu, să blochez o asemenea măsură.

Această influență se va face doar prin metode democratice. Cu siguranță că platforma va deveni și partid. Deocamdată, în această construcție sunt cei care au fost în campanie cu mine. Nici nu știu dacă au fost 50 de oameni. Am obținut 1.300.000 de voturi. Sunt puțini oameni și în același timp sunt mulți oameni. Sunt voturi raționale. Sunt voturi pe care nu le pierzi după ce se descarcă omul la vot. Eu cred că după descărcarea de la vot de pe 18 mai, fie că e descărcarea de supărare pe sistemul clasic, fie că este descărcarea în partea lui Nicușor Dan, nu cred că există un entuziasm adevărat pentru Nicușor Dan, ci mai degrabă o furie în care oamenii nu vor să iasă Simion, lucrurile se vor mai liniști. Platforma mea va fi una conservatoare. S-a schimbat totul în Europa și peste tot în lume, nu doar în România. Acum socialiștii cu popularii sunt frați în Parlamentul European, nu? Mai departe, exclud colaborarea cu cei care au guvernat anul trecut. Poți să faci reformă cu oportuniști, dar nu cu oportuniștii care au făcut dezastrul", a explicat Victor Ponta.

