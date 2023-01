Planta cu rol antiinflamator, la fel de eficientă ca ibuprofenul: Proprietățile sale sunt confirmate științific

Medicina și ezoterismul consideră planta medicinală un ajutor valid, dar confirmările științifice recente au constatat că este un remediu la fel de eficient ca ibuprofenul, un medicament adesea pus sub semnul întrebării din cauza efectelor secundare severe.

O echipă de cercetători din Samoa, Noua Zeelandă și Statele Unite a descoperit că frunzele arborelui samoan, matalafi, sunt la fel de eficiente în ameliorarea inflamației ca ibuprofenul . În articolul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii descriu modul în care au studiat mai întâi frunzele plantelor și apoi le-au testat pe celulele imune de mamifere.

În Samoa, vindecătorii zdrobesc planta Matalafi și o transformă într-un fel de pastă care este folosită pentru a reduce febra sau pentru a trata infecțiile pielii, potrivit Medi Magazin.

Seeseei Molimau-Samasoni, este un medic de origine samoană care a dorit întotdeauna să verifice proprietățile vindecătoare ale unguentelor strămoșilor săi folosind știința a examinat planta Matalafi.

Planta Matalafi este un antiinflamator natural la fel de eficient ca ibuprofenul

Timp de un deceniu, savantul a căutat o explicație științifică pentru a confirma virtuțile vindecătoare ale plantelor native ale insulei sale. În cazul plantei Matalafi, după cum a explicat New Atlas, s-a descoperit că aceasta este o sursă de chelator de fier, adică conține compuși care se leagă de acest metal, ajutând organismul să elimine excesul de fier. Acest lucru activează un proces care crește răspunsurile antiinflamatorii ale citokinelor din celulele imune, așa cum a precizat Seeseei Molimau-Samasoni pentru a ilustra puterea sa antiinflamatoare.

Datorită acestei acțiuni planta este comparabilă cu un medicament adevărat, asigurând rezultate similare cu ibuprofenul, dar fără a prezenta efectele secundare ale acestuia.

Analiza chimico - genomică a remediului natural a relevat că compușii vegetali ai plantei originare din insula Samoa au interacționat cu o genă asociată cu obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare.

Lumea științifică emite ipoteza că planta Matalafi își poate găsi, prin urmare, noi utilizări medicinale. Dr. Seeseei Molimau-Samasoni este foarte mulțumit de faptul că evenimentele științifice au confirmat proprietățile medicinale ale plantei, chiar dacă este conștient că nu toată medicina tradițională samoană este la fel de eficientă, de aceea a reiterat că este necesară continuarea studiilor despre remediile naturale indigene.

