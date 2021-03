Ping-pong cu restricțiile din Sectorul 5. Piedone merge înainte, prefectul spune că e ilegal

Prefectura Capitalei îl anunță pe primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, că noile restricţii anti-COVID, care afectează mall-urile, marile magazine, dar şi terasele, nu este legală. Conform prefectului Alin Stoica, în România este în vigoare starea de alertă, care prevede deja măsurile ce trebuie aplicate.

"Este stabilit programul activității operatorilor economici care desfășoară activități de comerț, prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, respectiv acestea funcționează în intervalul orar 5.00 - 21.00”, se arată în răspunsul Prefecturii Capitalei. Întrucât legea este obligatorie, autoritățile administrației publice nu pot stabili un alt program de desfășurare pentru operatorii economici.

Alin Stoica îi cere primarului să revoce de urgență dispoziția dată anterior și îi aduce la cunoștință că „în contextul pandemic actual toate componentele Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență își desfășoară activitatea în sistem integrat și cu respectarea principiului operativității, conlucrării active și subordonării ierarhice”.

Ce spune Piedone

"Văzând dezbaterile în spaţiul public, văzând gradul de infectare, care a crescut la 6,37 la mia de locuitori, astăzi... Eu, în 27 de ani de administraţie, am învăţat că primarul emite autorizaţia şi orarul de funcţionare. Prin prerogativele cu care am fost învestit, în temeiul prevederilor art. 155, alin. 1, litera d, aliniatul 5 litera b) şi art. 196 alin. 1 litera b) din OUG nr. 57 din 2019, privind Codul administrativ, astăzi, am dispus că, în perioada 25.03 2021 - 11.04.2021, agenţii economici de pe raza Sectorului 5 îşi pot stabili programul de funcţionare doar în intervalul orar 7.00 - 19.00, pentru zilele lucrătoare, iar în intervalul orar 7.00 -15.00 pentru zilele de sâmbătă şi duminică. În comunicatul de presă vedeţi în detaliu acest program, se referă la pieţe.

O să mă întrebaţi de ce până la orele 15.00 şi dacă reducerea programului nu înseamnă o supraaglomerare. V-aş invita, nu în pieţele din Sectorul 5, în alte pieţe, să vă uitaţi într-o piaţă agroalimentară, acolo unde sunt producători, să vedeți că sâmbătă şi duminică, după orele 16.00-17.00, nu mai este nimeni în piaţă". a declarat Cristian Popescu Piedone.

