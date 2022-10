Pietrele semipreţioase care vindecă și protejează. Ai probleme cu rinichii sau glanda tiroidă? Vezi de ce piatră ai nevoie

Pietrele preţioase şi semipreţioase şi mineralele sunt apreciate pentru capacitatea lor de a îmbunătăţi anumite stări, de a proteja împotriva evenimentelor negative şi, de asemenea, de a proteja sănătatea, scrie Rador, citând Actualno. Iată câteva dintre aceste minunate pietre.

Acvamarin - O piatră frumoasă cu o culoare verzuie, albastru închis sau albastru marin care ajută la reducerea tensiunii, ameliorează stresul şi protejează impotriva gândurilor negative. Un astfel de mineral este util pentru cei care au probleme cu rinichii şi glanda tiroidă. Talismanul îi va ajuta şi pe cei care sunt prea excitabili şi nu îşi pot controla emoţiile puternice.

Ametist - Are cu o culoare neuniformă, este o varietate de cuarţ. Mineralul oferă putere şi energie, curăţă şi reface organismul, ameliorează inflamaţiile. Talismanul ajută, de asemenea, la combaterea insomniei, putând fi plasat sub pernă pentru a îmbunătăţi somnul. Specialiştii în domeniul bioenergiei recomandă consumul de apă în care a stat o piatră de ametist pentru întărirea sistemului imunitar şi prevenirea răcelilor.

Agat - Mineralul are o paletă bogată. Poate fi roz, roşu, alb şi chiar negru. Prezintă şi vinişoare aurii, un model pe o piatră tăiată. Ajută la calmarea într-o situaţie stresantă, are efecte benefice asupra stării sistemului nervos şi întăreşte câmpul energetic. Agatul atrage norocul şi alungă problemele.

Turcoaz - Este de culoare verde, albăstruie sau azurie şi are proprietăţi excepţionale. Talismanul protejează somnul şi ameliorează coşmarurile, tratează bolile oculare, are un efect benefic asupra sistemului digestiv. Piatra menţine sănătatea, protejează împotriva negativităţii şi, de asemenea, respinge energia negativă. În plus, turcoazul este folosit pentru a atrage dragostea şi pentru a proteja relaţiile de influenţe din exterior.

Lapis Lazuli - Acest mineral opac poate fi albastru, verzui, violet cu pete. Mineralul atrage norocul şi succesul, ajută la tratarea bolilor de piele, previne dezvoltarea ulcerelor şi creşte imunitatea. Talismanul conferă încredere celui care îl poartă şi creşte vitalitatea necesară pentru a depăşi dificultăţile temporare.

Opal - Un mineral care poate fi transparent, alb, negru, albastru, precum şi în nuanţe aurii şi roşii. Talismanul este folosit pentru a trata bolile cronice şi pentru a menţine imunitatea. Ajută la dezvăluirea talentelor latente, oferă energie şi putere pentru a depăşi obstacolele şi, de asemenea, protejează împotriva energiilor negative.

Află care este cristalul zodiei tale și ce proprietăți magice are pentru tine

Cristalele, folosite corect, pot aduce beneficii nu doar pentru o casă armonioasă, ci şi pentru muncă sau chiar studiu. Plasate şi întreţinute corect pe biroul de acasă sau de la serviciu, aceste „ornamente” magice şi discrete pot ajuta la menţinerea unei vibraţii pozitive, o concentrare mai bună, productivitate şi chiar pentru atragerea unor oportunităţi.

Cristalul, ca structură, are această capacitate de a amplifica anumite energii subtile, spune Dan Ciubotaru în cadrul interviurilor Astrosens despre inițierea în cristaloterapie.

„Ideea este că aceste cristale, prin acea reţea cristalină, au o structură foarte fixă şi ele pot fi programate cu anumite intenţii, anumite energii, anumite lucruri şi retransmit acea energie, acea intenţie a ta. Eu le văd ca pe nişte amplificatoare". Dan Ciubotaru a ţinut să facă o precizare importantă legată de calitatea cristalelor de pe piaţă şi cum să le deosebim de obiectele cu aspect asemănător, create în laboratoare sau fabrici. „Vreau să subliniez un aspect: Mare parte din cristalele care există pe piaţă sunt artificiale. Sunt produse în laborator, în fabrici. Foarte important este să căutăm să lucrăm cu un cristal natural, chiar dacă nu este la fel de strălucitor, la fel de frumos, nu e bine să cumperi cristale de la orice colţ de stradă. Un cristal autentic, natural, este foarte scump dacă ne uităm. Nu vorbim de cuarţ, care se găseşte peste tot. În rest, orice cristal natural este scump. Cu cât e mai colorat, mai frumos, dacă este şi natural, costă mult. Deci, trebuie să fim foarte atenţi". Citește mai departe>>

