Fermierii și brutarii spun una, Petre Daea alta: Avem pâine pe masă și grâu și pentru alții

Avem grâu pentru toată lumea și pâine pe masă, spune Daea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirmă, într-o intervenție la Realitatea Plus, că România nu are probleme cu privire la producția de grâu, în ciuda secetei, astfel că, deși se vorbește despre scumpirea pâinii, aceasta nu va lipsi de pe masa românilor: ”Întrebarea are un răspuns acum! Avem pâine pe masă, avem cantități necesare de grâu pentru a asigura consumul intern, avem și excedent pentru export” a dat asigurări ministrul. Mai mult, Petre Daea spune chiar că ”producția de la Brașov este superioară anilor trecuți”.

Brutarii afirmă că producția e sub așteptări și că situația e foarte gravă

Declarațiile ministrului Agriculturii vin în contracție cu avertismentele din sectorul de panificația, de unde aflăm că, din toamnă, pâine se va scumpi din cauză că producția de cereale ar fi sub așteptări. Din acest motiv, în spațiul public s-a vorbit chiar despre dublarea prețului la franzelă.

O franzelă de 300 de grame, care costă acum 2 lei, va fi vândută din toamnă cu minimum 3 lei, spun brutarii din Buzău, argumentând că producția de cereale este cu mult sub așteptări, ceea ce va duce și la scumpirea grâului și a făinii.

"Problemele sunt, din punctul meu de vedere, nu grave, ci aș putea spune, foarte grave. Prețul materiei prime a explodat, prețurile transporturilor, de asemenea. Lumea, de la zi la zi, devine tot mai cumpătată, este foarte, foarte greu. Eu unul cel puțin, mă gândesc foarte serios dacă mai pot sau nu mai pot continua această activitate", a mărturisit Dan David, brutar, conform Antena3.

Și fermierii de plâng de producția de grâu: ”Condițiile meteo nu ne-au ajutat, astfel încât avem zone cu producții foarte mici, zona Râmnicului Sărat, unde producțiile la grâu au fost între 1.500 -2.000 de kilograme la hectar, ceea ce a făcut ca în mare parte, fermierii să nu își poată recupera cheltuielile”, a declarat Valeriu Alecu, fermier, conform sursei citate.

În același timp, sunt fermieri care susțin că producția de grâu a scăzut, în acest an, cu 25%, în timp ce îngrășămintele s-au scumpit cu 300%.

Ionuţ Olteanu a cultivat în acest an grâu pe o suprafaţă de peste 4.000 de hectare. A recoltat deja cerealele, iar acum face bilanţul. "În jur de 5 tone. Media a fost de 5 tone, pentru că au fost şi zone unde chiar nu a plouat şi am avut şi 3,7 tone, 4 tone. Dar şi zone unde a plouat şi am avut peste 6 tone. S-au obţinut în jur de 21.700 de tone", spune Ionuţ Olteanu, fermier. Anul trecut, a recoltat 27.000 de tone. Momentan, fermierul stă cu marfa în silozuri. Preţul de la grâu e prea mic acum, spune el. "Dacă aş vinde, aş vinde cu 1.800 de lei tona. Acolo aş semna. Acum e 1.500 şi e un preţ care nu ne acoperă toate aceste scumpiri. Îngrăşămintele s-au scumpit cu 300%. Şi suntem înspăimântaţi de aceste scumpiri. Motorina, la fel, s-a scumpit foarte mult", adaugă Ionuţ Olteanu, fermier, conform Observator.

”Nu n-am exemple concrete că a aruncat cineva tomatele”

Ministrul a vorbit și despre tomatele românești, spunând: ”Eu n-am exemple concrete că a aruncat cineva tomatele. Da, există în procesul de producție și tomate care, din varii motive, se depreciază din punct de vedere al aspectului, iar consumatorul îl refuză. Pentru acestea, destinația lor e la prelucrare și nu întâmplător în Planul Național Strategic al României am stabilit, în perioada următoare, să avem și aceste unități de prelucrare a legumelor și fructelor în așa fel încât să valorificăm întreaga producție pe care o obțin fermierii”.

Petre Daea recunoaște că sunt preocupări, dar și rezultate, dovadă fiind tomatele românești care se găsesc la vânzare.

