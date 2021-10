Peste 6 milioane de persoane vaccinate. Andrei Baciu: Au ales soluția salvatoare

România a depășit pragul de șase milioane de persoane vaccinate. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, susține că România are două motive pentru ca ritmul de vaccinare să continue și asta pentru ca țara noastră să nu fie singura din Europa care se va confrunta cu valul cinci al pandemiei de coronavirus.

”Ne bucurăm să vedem aceste cifre. Au ales soluția salvatoare. Oricum, lucrurile sunt îmbucurătoare. Vedem ce anticipam din vară, că intensitatea pericolului e maximă și că oamenii, din dorința de a se proteja, vin și se vaccinează. Au ascultat apelul nostru. Am ținut centrele de vaccinare deschise și pe timpul verii pentru că am anticipat acest moment. Bună parte din oameni se vaccinează pentru că a apărut pericolul. Poți să te întâlnești cu cineva care are virusul fără să știe măcar. Sunt persoane de 20 – 30 de ani care ajung la ATI și, din păcate, au decedat. Nu e o situație de o protecție maximală. Alții au motive mai pragmatice. Pentru ei primează chestiunile pragmatice, în sensul că vor să meargă într-o instituție publică sau în mall, unde se cere certificatul verde. E necesar să menținem acest ritm. Din două motive. Pentru situația în care ne aflăm acum. Și ca să nu fim singura țară din UE care va avea valul cinci. Se vaccinează câte o Românie întreagă în fiecare zi”, a declarat Andrei Baciu la Digi24.

Rată bună de vaccinare

Rata de acoperire vaccinală în Bucureşti este de aproape 60% iar în Cluj de 52,3%, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, transmite Agerpres.



"La nivelul de acoperire vaccinală, Municipiul Bucureşti este la aproape 60% rată de acoperire vaccinală, mai exact 59,4%. De asemenea, judeţul Cluj are o rată de acoperire vaccinală de 52,3%. Sunt 11% judeţe care au rată de acoperire vaccinală între 40% şi 50%, sunt 65% din judeţe care au rată între 30 şi 40% şi 19% judeţe care au între 20 şi 30%. Cea mai mică este de aproximativ 24%, în judeţul Suceava", a arătat medicul militar.

Potrivit acestuia, la nivel naţional, rata de acoperire vaccinală din populaţia totală este de 33% - cel puţin o doză.

Certificatul verde, obligatoriu la locul de muncă

Bugetarii din România ar putea fi obligați să dețină Certificat verde dacă vor să mai meargă la muncă. Raed Arafat a anunțat că măsura este în dezbatere în Parlament și s-ar putea aplica anumitor categorii de personal.

În ceea ce îi privește pe angajații din mediul privat, Raed Arafat este de părere că acesta va copia regulile impuse în sectorul public.

Raed Arafat a mai susținut în cadrul intervenției sale că legea ar putea fi adoptată în următoarele două, trei săptămâni.

