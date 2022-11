Social-democratul Laurențiu Gîdei a dat de înţeles că ar trebui făcute diferenţe între veniturile pensionarilor, astfel încât să existe echitate după noile calcule. "Marea problemă a noastră în momentul de faţă este energia. Şi vine la pachet cu nevoia de a creşte urgent veniturile minime ale salariaţilor dar şi ale pensionarilor, aşa cum PSD a propus. Bineînţeles, suntem într-o coaliţie şi trebuie să ne armonizăm ideile şi programul de guvernare astfel încât să producem pentru români ce este mai bun. Dacă cei de la PNL ne acuzau atunci când noi am ieşit în august şi am anunţat că pensiile trebuie să crească cu minim 10%, acum ei au venit în nu ştiu ce şedinţă şi au spus că e nevoie de o creştere de minim 15%. Noi, în continuare, susţinem o creştere echitabilă. Pentru că, dacă mărim pensiile cu 15% celor care au 50 de milioane sau 80 de milioane de lei vechi, se simte când le măreşti cu atât. Dacă îi măreşti pensia celui care ia minim, de exemplu 1000 de lei, va avea 150 de lei în plus.

Veste pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei

Deci, noi susţinem în continuare creşterea pensiilor, dar în acelaşi timp trebuie să găsim modalitatea de a acorda alte beneficii financiare celor care au pensii foarte mici. Eu mă gândesc, de exemplu, la un prag de 3000 de lei. Şi sunt milioane de pensii până în 3000 de lei! Cred că ar trebui, aşa cum îşi doreşte PSD, să fie sprijinite cu bani în plus pentru a putea trece această perioadă grea, sub forma unor vouchere sau tichete. Important este să avem un pic de echitate, iar cei care au venituri foarte mici să poată trăi. Bineînţeles, mai sunt şi discuţiile din spaţiul public legat de acele pensii speciale pe care le gândim şi trebuie să le taxăm tot pe paliere, astfel încât să fie echitate şi nimeni să nu iasă la pensie cu un venit mai mare decât ultimul salariu pe care l-a avut" a punctat deputatul Gîdei.

Discuțiile din coaliția de guvernare

O lege din 2015 prevede că pensiile ar trebui să se majoreze anual cu 100% din rata inflației, la care ar trebui să se adauge 45% din creșterea reală a salariului mediu brut. Dar discuția este una politică și nu tehnică, iar procentele sunt stabilite arbitrar de politicieni. O primă variantă avansată în spațiul public chiar de ministrul Muncii a fost de majorare a pensiilor cu 10%. Impactul bugetar ar fi, potrivit datelor oficiale, de 11 miliarde de lei (aproximativ 2,2 miliarde dolari).



Reamintim că premierul Ciucă a declarat, luni, la finalul Biroului Politic Național al PNL că propunerea pe care o va pune pe masa coaliției va fi reprezentată de un procent de creștere de 15% „dacă bugetul ne va permite”. În acest caz, diferența între varianta avansată de PSD (majorare cu 10%) și cea a PNL (majorare cu 15%) este de 5,5 miliarde de lei (1,1 miliarde euro). Liberalii spun că este de datoria ministrului de Finanțe să găsească resursele în construcția bugetului pe 2023. PSD a plusat și el la oferta majorării cu 10% cu un ajutor financiar sub formă de voucher, acordat o singură dată, pentru persoanele vulnerabile. Banii pentru vouchere ar veni din fonduri europene.

Discuţia integrală aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News