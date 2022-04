Codrin Ștefănescu, secretar general al Alianței Pentru Patrie (APP), a explicat că partidul a fost înființat în secret, înainte ca Liviu Dragnea să iasă din inchisoare.

"Deci ce se va întâmpla cât este Dragnea deținut politic? Cu siguranță Codrin Ștefănescu și prietenii lui vor înființa acest partid și îl vor aștepta cu acest partid când iese din închisoare. Au intuit bine și atunci s-a dat un ordin ca nicăieri în țară, la niciun tribunal, să nu poată fi înscris niciun partid și atunci am avut mari probleme cu înscrierea Alianței Pentru Patrie, dar am reușit, în șase luni de zile, în secret, cu patru membri fondatori, oameni de bună calitate, cu niște avocați foarte buni, într-un alt județ, nu aici în București, să înființăm partidul.

După ce a ieșit Liviu Dragnea din închisoare ca deținut politic, am anunțat că acest partid ne aparține, că e un partid românesc 100%, nefiind finanțat de corporații, de străini, un partid de civili, un partid pentru români și pentru România, un partid care să ducă mai departe ceea ce făcusem noi înainte.

Codrin Ștefănescu: Trebuie să reparăm toate nenorocirile pe care le-au făcut ăștia

Adică dacă astăzi vin băieții ăștia care au făcut praf țara și promit ceva, oricum niște promisiuni, noi când promitem ceva am mai făcut: când vorbim despre majorarea pensiilor pe trimestrial, noi am făcut, numai că iei au blocat legea, când vorbim despre continuarea programului pentru agricultură, noi am făcut-o, numai că l-au blocat ăștia, când vorbim despre ajutor financiar pentru firmele românești, noi am făcut-, dar au blocat-o ăștia. Au anulat pur și simplu aceste legi. Deci noi ceea ce promitem în momentul de față, noi am mai făcut-o o dată. Am demonstrat, după epoca Cioloș, când am luat puterea în România, că reușim să ne ținem de cuvânt pe toate punctele din programul de guvernare", a declarat Codrin Ștefănescu, la DCNews TV.

