Părintele Vasile Ioana are Covid-19: Îmbin știința cu credința în Dumnezeu / VIDEO

Părintele Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi are coronavirus. El se află în izolare la casa bunicilor săi din comuna Călinești, județul Argeș. Din fericire, are o formă ușoară. Într-un video postat pe Facebook, părintele Vasile Ioana a povestit despre această experiență.

”Sunt izolat departe de București, în casa bunicilor unde am crescut pentru că sunt bolnav, am Covid-19. Vreau să vă trimit de aici un mesaj de încurajare și speranță. Puteți să treceți prin această boală fără să ajungeți la spital. Știința și credința ne vor vindeca! Acestea nu se exclud. Amândouă ne ajută să ne vindecăm sufletește și trupește. Am puseuri de temperatură în anumite momente, dar îmi iau tratamentul și mă simt bine. Nu îmi este frică. Știu că Dumnezeu este cu mine și îmbin știința medicală cu credința în Dumnezeu. Am nădejde că voi reveni în biserica mea”, a zis părintele Vasile Ioana.

Într-un video postat pe Facebook, părintele a transmis câteva sfaturi în caz că aveți Covid-19:

Vasile Ioana slujește într-o bijuterie arhitecturală, un monument istoric care, în ciuda faptului că este o biserică mică, devine un spațiu mare, datorită bucuriei cu care o umple părintele.

Vasile Ioana este o bucurie de om. Nu degeaba te salută cu ”Bucurie!”

Vasile Ioana este un preot al vremurilor noastre care a înțeles că, pentru ca un om să se apropie de Dumnezeu sau pentru ca un om pur și simplu să fie mai bun, este nevoie să vorbească pe limba fiecăruia. Vasile Ioana este mai mult decât un preot dintr-o biserică frumoasă din inima Bucureștiului. Îți este și tată, și frate, și psiholog, și prieten. Îmbracă orice haină sufletească pentru a te vedea împăcat, pentru a te vedea bucuros, pentru a te vedea transformat în bine.

Am văzut multă lume plecând de la el în lacrimi, dar sunt niște lacrimi de eliberare. Pentru că asta simți când vorbești cu preotul Vasile Ioana: descătușare, ieșirea la suprafață dintr-o mocirlă sufletească, bucurie, speranță.

Lui Vasile Ioana îi sunt suficiente și doar cinci minute pentru a pune un om pe calea schimbării. N-are nevoie de prea mult timp. De fapt, nici nu prea are mult timp. La biserica lui, când spovedește, sunt zeci de oameni care așteaptă un sfat, o iertare, o mângâiere. Stă la biserică, uneori, și până după miezul nopții. Iar părintele Vasile Ioana are puterea aceasta: să te schimbe pe loc. Dacă schimbarea în bine este definitivă... presupun că ține de fiecare, de disponibilitatea sufletească a fiecăruia, dar Vasile Ioana deschide un drum. Nu există problemă la care să nu vină cu o soluție, iar, uneori, soluția era atât de simplă și evidentă încât te miri că nu ai avut puterea să o vezi. Doar că aveai nevoie în viața ta de un om ca Vasile Ioana pentru ca lucrurile să fie limpezi.

Pe Vasile Ioana fie îl placi, fie… îl placi. Nu există să nu-l placi. Iar dacă vreun ateu vine și spune că nu-l place din principiu, înseamnă că nu l-a auzit niciodată. Asta-i încă o calitate a preotului nostru: că știe să vorbească pe limba fiecăruia, așa cum vă povesteam mai sus.

Nu îți place să mergi la Sfânta Liturghie pentru că ți se pare prea plictisitor sau ești obosit după o noapte în club și nu poți să stai la biserică două ore duminica? Foarte bine. Dar poți merge măcar la final, când părintele Vasile Ioana ține predica. Ți-l imaginezi cum povestește, duminica la slujbă, că a jucat Counter-Strike când s-a dus la sfințirea casei unei familii? Pare că n-are legătură cu nimic, dar și-n spatele jocului Counter-Strike este o învățătură. Și câte și mai câte povești de genul acesta are… Citiți aici continuarea.