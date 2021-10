Până când a fost Guvernul Cîțu ”guvernul lui” Iohannis. Năsui: Nu l-aș mai vota președinte. Am suferit un ȘOC

Liderul USR, Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul Cîțu și vicepreședinte al formațiunii conduse de Dacian Cioloș, a fost întrebat de către Răzvan Dumitrescu, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?” de la DC NEWS TV, dacă l-ar mai vota președinte pe Klaus Iohannis.

”Nu. Să știți că am defectul ăsta, vă dau răspunsuri scurte. E o dezamăgire în momentul în care vezi că într-o criză politică care este dublată de o criză epidemiologică, de fapt, triplată, de una epidemiologică și una economică, omul care are rolul instituțional de mediere și care ar trebui să sune toți președinții de partid, să-i pună la masă, să vadă exact calea de urmat, găsirea compromisului, pur și simplu are un dezinteres major. De fapt, sunt două posibilități. Fie are un dezinteres major, fie, de fapt, palma s-a bătut deja și nu se mai negociază decât prețul.”, a fost răspunsul dat de Claudiu Năsui.

Până când a fost Guvernul Cîțu ”guvernul lui” Iohannis

"Eu am insistat pe rolul domnului președinte în toată chestiunea asta, mai ales în momentele astea de criză profundă pentru că așa scrie la Constituție. Nu știu de ce iau încă în considerare Constituția, dar scrie acolo și doi, dânsul spunea la un moment dat, într-un discurs public: "Guvernul meu", că își dorește guvernul lui, ca să nu fie al PSD-ului. A fost guvernul lui sau a fost Guvernul coaliției până la urmă?", a intervenit Răzvan Dumitrescu.

"Aș zice că, într-o mare măsură, a fost guvernul lui. Până când... noi am suferit un șoc în momentul în care a fost remaniat Vlad Voiculescu fără nicio discuție în coaliție și aici ei au încercat să spună că de fapt am avut o discuție în coaliție. De fapt, știți cum e, a adus vorba, dar nu a rămas nimic și atunci ei au considerat că ăsta este acord în coaliție. Al doilea pas care a fost și cel care a generat dominoul care a dus la ieșirea noastră de la guvernare a fost PNDL. Bun, ne-ai remaniat un ministru unilateral, dar apoi nu poți să faci un furt atât de mare.", a spus Claudiu Năsui.

