Pacient ”dezamăgit” pentru că nu are nicio boală. Vasi Rădulescu: Poate vi se pare amuzantă postarea. Nu e

„La medic se întâmplă și lucruri (aparent) ciudate.

Consulți un pacient, îi faci analize și investigații multiple, constați că nu are nimic în neregulă. Îi spui asta și îl vezi cât e de dezamăgit. „Cum, nicio boală, domnule doctor?” îți zice mirat. „Nicio boală. Nu vă bucurați?”

„Da' măcar o rețetă cu ceva îmi dați și mie?” se mai agață ușurel. „Păi ce să vă dau? Nu e cazul de nicio pastilă.”

Îl vezi că pleacă, ținând privirea în jos, într-o suferință de neînchipuit. Nici măcar o hepatită, un diabet, o pneumonie acolo...

Poate vi se pare amuzantă postarea. Nu e. Mulți oameni sunt atât de apăsați psihic sau pur și simplu ipohondri, încât caută boli clare ca să poată explica ce simt. Și sunt tare dezamăgiți când nu există bolile.

Apoi se pot întâmpla două lucruri. Dacă le recomanzi un consult la psiholog sau psihiatru, se vor uita încruntat că tocmai i-ai făcut nebuni. Nu. Tulburările psihice sunt frecvente, depresia spre exemplu nu înseamnă nebunie. Puțini acceptă cu deschidere dialogul mai departe, căutând real soluții.

Cred că trebuie să ne deschidem mai mult. Repet, nu e de glumit. Faptul că medicul internist nu-ți găsește nicio boală e o mare eliberare. Apoi ai de lucru serios să ajungi în armonie și să scapi de ceea ce te apasă, cu implicare masivă din partea ta, dar și ajutor specializat. Viața e complexă, nu zice nimeni că e ușoară. Dar o putem trăi frumos. Și merită”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul său de Facebook.

Medicul Vasi Rădulescu: De ce acel „mă simt bine în pielea mea” e un teren minat

Medicul Vasi Rădulescu explică de ce acel „mă simt bine în pielea mea" este, de fapt, un „teren minat".

„E ok să am 30 de kg în plus. Mă simt bine așa. La naiba cu părerile celorlalți! Văd astfel de opinii frecvent. Cred că e utilă o discuție despre obezitate, care în majoritatea covârșitoare a cazurilor provine din alegerile noastre greșite. E un fenomen complex, etiologia adevărată fiind mai mereu plurifactorială - mâncăm pe fugă, mâncăm pe fond psihic, mâncăm ieftin și prost, nu avem educație pentru sănătate”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul său de Facebook.

„Nu vrea nimeni să facă bullying sau shaming persoanelor obeze. Numai că acel „mă simt bine în pielea mea” e un teren minat. Obezitatea e factor de risc pentru majoritatea bolilor. Circumferința abdominală e corelată cu riscul de diabet și boli cardiovasculare. Obezitatea e factor de risc pentru numeroase cancere. Obezitatea duce la mari probleme articulare. Discutăm din punct de vedere medical, unde nu e cazul să ne ascundem după perdeluțe. Asta ne arată datele celor mai ample studii. Fugim de știință? Nu avem cum. Vom plăti scump”, a subliniat Vasi Rădulescu.

„Obezitatea devine o gravă problemă de sănătate publică. Și la noi, și-n majoritatea statelor. Cred că e cazul că acceptăm asta și să depunem eforturi cu toții pentru a ne duce cât mai mulți spre normoponderalitate. Fără shaming. Fără bullying. Cu informații corecte, cu campanii, cu legi. Asta dacă vrem o țară mai sănătoasă”, a conchis Vasi Rădulescu.

Vasi Rădulescu: Nu vă mai puneți ulei de măsline pe piele. Nu faceți decât să vă coaceți și distrugeți pielea

Vasi Rădulescu a transmis un semnal puternic cu privire la „produsele" folosite pentru protecția solară.

„NU vă mai puneți ulei de măsline pe piele, chipurile pentru protecție împotriva soarelui! Nu faceți decât să vă coaceți și distrugeți pielea!

NU vă mai puneți ulei de cocos, chipurile că e natural și nu conține toate „chimicalele”. Nu are protecție UV!

NU vă mai puneți toate amestecurile naturiste pe piele! O faceți praf - nu vă apără de soare.

Folosiți creme cu SPF, stați la soare mai spre dimineață și spre seară, când nu e așa puternic”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul său de Facebook.

„Fuga după „naturiste” e o iluzie. Vă faceți mult rău”, a conchis Vasi Rădulescu.

