Olaf Scholz, criticat în urma unor remarci făcute referitor la solicitanţii de azil. "Am mai făcut această glumă la Consiliul European"

Olaf Scholz a fost aspru criticat în urma unor remarci făcute referitor la solicitanţii de azil, relatează Agerpres. Deși cancelarul german afirmase că au fost doar o glumă, se pare că alţii nu le-au considerat amuzante, scrie dpa.



Sâmbătă, în cursul unui congres al Bisericii protestante germane desfăşurat la Nurnberg (sud), Olaf Scholz a remarcat în faţa participanţilor că Germania "nu este una din ţările membre situate la graniţele externe ale blocului, dar are totuşi cel mai mare număr de solicitanţi de azil, majoritatea acestora nefiind înregistraţi în prealabil în celelalte state ale UE în care au sosit".



Cancelarul a adăugat apoi: "Am mai făcut această glumă la Consiliul European: Germania trebuie să aibă o mare plajă la Marea Mediterană. Practic, în Germania ajung mai mulţi refugiaţi care vin în Europa via Mediterana decât în ţările de pe coasta Mediteranei".

"O glumă proastă"





Organizaţia umanitară Sea Watch, care patrulează Marea Mediterană pentru a recupera migranţi în pericol, a amintit că până acum în acest an pe această rută de migraţie s-au înregistrat peste 1150 de decese de migranţi şi a calificat cele spuse de cancelar drept o "glumă proastă".



"Cine poate să râdă la aşa ceva nu ar trebui să conducă un stat", a transmis Sea Watch pe Twitter.



Cancelarul german a fost criticat și de cei din formațiunea de extremă stânga Die Linke. Deputatul conservator de opoziţie Matthias Hauer a afirmat că "un cancelar nu ar trebui să râdă de suferinţele oamenilor".



Lilly Blaudszun, membră a Partidului Social-Democrat al cancelarului Scholz şi fostă expertă în social media a partidului, a scris pe Twitter că "un cancelar social-democrat nu ar trebui să vorbească niciodată aşa despre oameni".

