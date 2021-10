Oana Pellea, rezultat PCR - POZITIV: Mă felicit că m-am vaccinat

„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămână am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat în contact cu o persoană suspectă a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat” Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat!”, a scris, miercuri seară, actrița Oana Pellea pe contul de Facebook.

„E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Astăzi am primit rezultatul PCR - POZITIV. Mi-aș fi pus în pericol colegii și pe cei cu care aș fi intrat în contact. Traversez o formă ușoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Aveți grijă de voi și de cei de lângă voi! Sănătate tuturor! Nu dau sfaturi nimănui, dar mă felicit că m-am vaccinat”, a conchis Oana Pellea.

O nouă zi cu peste 15.000 de cazuri COVID-19

Până miercuri, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.398.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.607 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.199.267 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 15.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 402 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 40.461 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 12.10.2021 (10:00) – 13.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 390 de decese (190 bărbați și 200 femei), dintre care 8 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 390 decese, un a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 4 la categoria de vârstă 30-39 ani, 11 la categoria de vârstă 40-49 ani, 31 la categoria de vârstă 50-59 ani, 99 la categoria de vârstă 60-69 ani, 141 la categoria de vârstă 70-79 ani și 103 la categoria de vârstă peste 80 ani.

358 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 21 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 11 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 8 decese anterioare intervalului de referință, survenite 6 în luna septembrie 2021 și 2 în luna octombrie 2021, în județele Constanța, Covasna, Galați, Ialomița și Prahova. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 382 decese.

Din totalul de 390 pacienți decedați, 351 erau nevaccinați și 39 vaccinați. Cei 39 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 52 și 93 de ani. 38 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar unul nu a avut comorbidități declarate.

În spitale, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 17.432. Dintre acestea, 1.676 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 486 sunt minori, 451 fiind internați în secții și 35 la ATI.