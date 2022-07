Oana Bulai, PSD Neamț, raport de activitate după sesiunea parlamentară

Oana Bulai: Ce mi-am asumat în campanie, asta am și făcut

"Am încheiat cea de-a treia sesiune parlamentară din acest mandat. Din funcția de parlamentar de Neamț mi-am continuat munca începută la finalul lui 2020. Și în această sesiune am promovat cât mai bine interesele județului nostru. Sesiunea aceasta am pus accentul mai mult pe tineri, cei care sunt prezentul, dar mai ales viitorul nostru.

Ce mi-am asumat în campanie, asta am și făcut! Am pus tinerii în centrul activității mele!

Această primă sesiune din cel de-al doilea an de mandat am încheiat-o într-un mod deosebit, prin tabăra VIITORUL EȘTI TU! 100 de tineri din municipiul Roman au petrecut 6 zile de neuitat la mare, acolo unde au învățat despre cum să își gestioneze timpul, bugetul, cum să își sporească încrederea în sine, dar și mai important, cum să gestioneze relațiile cu ceilalți. Tabăra a fost un real succes!

Politica mea este una a proiectelor în care credem cu adevărat. Eu cred în tinerii noștri, în capacitatea lor de a fi liderii de mâine! Dar, pentru a putea îndeplini acest lucru, au nevoie de sprijinul nostru. Îmi doresc ca fiecare tânăr să își descopere misiunea și să devină eroul propriei povești de succes", precizează deputatul PSD de Neamț.

