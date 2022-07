O tânără de 24 de ani s-a căsătorit cu... ea însăși: Vreau să fiu mireasă, dar nu și soție

Organizații precum Marry Yourself Vancouver din Canada și IMarriedMe.com din Statele Unite oferă pachete de sologamie și asistență. Sologamia este căsătoria cu sine, pentru cei care cred că fericirea lor nu depinde de ceilalți.

Deși este îmbrăcată potrivit ca o proaspăt căsătorită, este diferită de celelalte mirese. Pentru că Kshama Bindu nu s-a căsătorit cu un bărbat sau cu o femeie - s-a căsătorit ea însăși.

Bindu spune că ideea de sologamie i-a venit cu doar trei luni înainte de nuntă, după ce a vizionat serialul de la Netflix, Anne With An E, o poveste despre maturitate a unei fete orfane care a suportat abuzuri în copilărie.

Ducând linia emisiunii ”Vreau să fiu mireasă, dar nu soție” la un alt nivel, ea s-a căsătorit în cele din urmă cu ea însăși pe 8 iunie.

View this post on Instagram A post shared by Kshama Bindu (@kshamachy)

Deși comunitatea a privit-o cu reticență și dezaprobare, tânăra și-a îndeplinit visul. Ziua nunții ei a fost cea mai bună zi din viața ei, a spus ea, adăugând: ”M-am uimit de mine când m-am uitat în oglindă. Am simțit că sunt suficientă pentru mine.”

Cea mai bună parte a căsătoriei ei cu sine, spune ea, este că nu s-au schimbat multe de la nuntă.

”Nu am nevoie de validarea nimănui altcuiva. Nu trebuie să mă gândesc să mă mut într-un alt oraș pentru că partenerul meu trebuie să se mute. Mă pot gândi doar la mine”, a spus Kshama Bindu pentru Al Jazeera, adăugând că nimeni, în afară de ea, nu-i poate oferi o dragoste mai mare.

Părerea experților

Experții spun că o astfel de declarație de iubire de sine ar fi putut fi rezultatul unei traume din trecut și al unor relații eșuate și ar putea chiar indica tendințe narcisiste.

Anusnigdha, un cercetător psihanalitic la Universitatea Birmingham din Regatul Unit, crede că traumele extreme la o vârstă fragedă ar putea explica iubirea de sine. Pentru cineva care a trecut prin traume, acceptarea de acest fel ar putea fi extrem de vindecatoare, a spus ea.

”Într-o societate în care totul este acum sărbătorit pe rețelele de socializare, se pare că a vrut să facă o declarație publică că în sfârșit s-a acceptat după o călătorie de vindecare”, a spus Anusnigdha.

View this post on Instagram A post shared by Kshama Bindu (@kshamachy)

Bindu a avut o copilărie grea și a fost abuzată sexual în mod repetat când avea opt ani

”De fiecare dată când se întâmpla, mă priveam plângând în oglindă și încercam să mă motivez și să mă inspir. Ar trebui să-mi amintesc că sunt puternică. Din această cauză, am crescut cu mult înainte de vremea mea”, a spus ea.

Potrivit datelor National Crime Records Bureau (NCRB) din India din 2020, crimele sexuale împotriva copiilor în India au crescut, cel puțin 40% din totalul crimelor împotriva copiilor fiind infracțiuni sexuale.

Bindu se descrie ca o persoană vocală care ia întotdeauna o poziție împotriva nedreptății

”Odihnește-te în pace, patriarhat și reguli de gen”, scrie tatuajul ce infățișează un cimitir pe încheietura mâinii stângi a lui Bindu.”Patriarhatul m-a lovit de multe ori și în diferite etape ale vieții mele”, a mai adăugat aceasta.

Cercetătorul Anusnigdha consideră că presiunile unei căsătorii ideale pentru femei în societatea indiană ar putea fi, de asemenea, un factor determinant în căsătoria lui Bindu cu ea însăși.

”Majoritatea cazurilor de sologamie din lume sunt femei. De mici, fetele sunt pregătite pentru căsătorie. Se poate simți ca o presiune mare. Căsătorindu-se cu ea însăși, ea a învins presiunea”, a spus ea.

Ce este sologamia?

Există mai multe referiri la sologamie în cultura populară occidentală. Ideea a apărut în mai multe filme și seriale de televiziune populare de la Hollywood, inclusiv Sex And The City, Glee și Doctor Who.

Organizații precum Marry Yourself Vancouver din Canada și IMarriedMe.com din Statele Unite oferă pachete de sologamie și asistență.

Bindu își amintește că nu s-a simțit șocată când a aflat pentru prima dată despre concept: ”Auzisem multe despre poligamie și monogamie, dar niciodată despre sologamie”, a spus ea pentru Al Jazeera.

”După ce am urmărit emisiunea, am căutat pentru prima dată pe Google dacă era legal să te căsătorești în India. Când am citit despre asta, mi s-a părut normal și chiar atrăgător. Nu a fost un șoc”, a mai declarat Bindu.

Dar pentru prietenii și familia ei, a fost un fulger din senin dar în cele din urmă au acceptat ideea. Prietenii ei i-au plănuit chiar și o petrecere a burlacilor.

”Eram într-un fel de arest la domiciliu din cauza presei de afară, nu puteam să ies. Și vecinii au avut obiecții”, spune ea.

După ce a apărut vestea căsniciei ei, presa s-a înghesuit în afara casei ei pentru interviuri. Povestea ei a primit răspunsuri mixte, dar majoritatea poveștilor au pictat-o ​​ca un fel de pionier.

”Conceptul are nevoie de o mai bună înțelegere”

Neha Bhatt, un terapeut licențiat în sex și traumă, care scrie despre cultură, abuz și relații, spune că oamenii au ales să trăiască cu ei înșiși – necăsătoriți – încă din cele mai vechi timpuri.

”Sologamia există de mult timp. În culturile tribale, a existat întotdeauna femeia sau bărbatul necăsătorit”, spune ea.

Potrivit ei, sologamia este o mișcare radicală împotriva patriarhatului, o expresie de justiție socială și un anunț de rupere de așteptările stereotipe puse asupra femeilor.

În acest sens, spune ea, ar putea fi o alegere care dă putere. ”Mulți oameni pot avea multe moduri diferite de a decide ce are sens pentru ei în ceea ce privește intimitatea și ce fel de angajament este cel mai hrănitor pentru ei”, spune ea.

Dr Saurabh Mehrotra, psihiatru la Spitalul Medanta de lângă New Delhi, spune că este probabil ca sologamia să crească în viitor.

”Tendința va crește doar cu timpul, deoarece o parte substanțială a populației lumii este fie singură, necăsătorită, separată sau divorțată. Și conceptul de iubire de sine devine, de asemenea, mai acceptabil. Conceptul are nevoie de o mai buna intelegere”, a spus el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News