O mai ții minte pe Jade din Clona? Giovanna Antonelli, apariție rară cu fiul său. Cât de mult a crescut

Rolul lui Jade i-a adus Giovannei Antonelli consacrarea și pe plan internațional. Actrița a reușit să îmbine viața de familie cu cea profesională. Are trei copii și nu se sfiește să pozeze în costum de baie pe conturile de socializare, spre încântarea fanilor.

Giovanna Antonelli se mândrește cu un băiat superb, ajuns la vârsta adolescenței. Tânărul apare rar alături de mama sa pe rețelele de socializare, are o viață discretă și nici pe pagina sa oficială de Instagram nu postează foarte des.

View this post on Instagram A post shared by Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli a recreat dansul lui Jade

View this post on Instagram A post shared by Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

View this post on Instagram A post shared by Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Seriale turcești pentru români: „Dragostea pluteşte în aer” şi „1001 de nopţi”

Noul an vine cu o serie de surprize pentru telespectatorii postului Happy Channel. Așadar, începând din data de 6 ianuarie, aceştia se vor putea bucura de premierele unor producţii de succes internaţional. Comedia romantică „Dragostea pluteşte în aer” şi serialul turcesc „1001 de nopţi” se numãrã printre noutãţile începutului de an de la Happy Channel.

Începând de joi, 6 ianuarie, în fiecare joi şi vineri, de la ora 20:00, telespectatorii Happy Channel se vor putea delecta cu povestea comediei romantice Dragostea pluteşte în aer (Sen Cal Kapimi), producţie care s-a bucurat de un mare succes. Serialul vândut în peste 85 de ţări a obţinut şi numeroase premii: în Turcia, la gala „Altın Kelebek Ödülleri”, unde a obținut premiile pentru „Cea mai bună comedie romantică” și pentru „Cel mai frumosc cuplu” – Kerem Bürsin și Hande Erçel, dar și în Mexic la „Premiile Produ 2021”, unde a fost desemnată „Cea mai bună telenovelă non-hispanică a anului”.

Producţia turcească îi are în prim-plan pe Serkan Bolat (Kerem Bürsin) și Eda Yıldız (Hande Erçel), doi tineri frumoși care ajung în urma unor circumstanțe să se prefacă că sunt logodnici. În realitate, însă, cei doi nu se suportă deloc și au caractere total diferite (ea este o fire boemă, pasionată de flori, el un afacerist obsedat de muncă). De aici și până la iubirea care se infiripă între ei sunt doar câțiva pași, multe momente amuzante și replici spumoase.

Totodată, începând din 8 ianuarie, în fiecare sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Happy Channel telespectatorii vor putea urmări serialul turcesc 1001 de nopţi (Binbir Gece), una dintre cele mai apreciate producţii de gen. Productia 1001 de nopti a fost realizată dupa colecţia de poveşti arabe One Thousand and One Nights şi regizată de Kudret Sabancı şi o are în centru pe Sehrazat, o tânără văduvă care are un băiat în vârstă de 5 ani, bolnav de leucemie. Aceasta va face eforturi disperate în încercarea de a-şi salva copilul, inclusive va accepta o propunere care îi va schimba radical viaţa.

