O barză cu ciocul blocat într-o doză de suc timp de două săptămâni, salvată de pompieri

foto: Paul Bubba, via dayfreuro

O brigadă de pompieri dintr-un oraş din Franţa a salvat o barză care a petrecut cel puţin două săptămâni cu ciocul blocat într-o doză de băutură, scrie dayfr.com.

Câţiva elevi au observat barza marţi, în regiunea Burgundia, în apropierea oraşului Tournus, a informat postul France 3. Se pare că pasărea fusese văzută de un fermier cu două săptămâni mai devreme, la circa 200 de kilometri distanţă de Tournus. Omul reuşise să o fotografieze de la distanţă, dar nu a putut ajunge la ea înainte ca aceasta șă-și ia zborul. Aşa că a apelat la autorităţi.

Pompierii au folosit o dronă pentru a o localiza şi au prins-o într-o plasă, înainte de a-i scoate ciocul din doza de băutură. După atâta timp în care nu s-a putut hrăni, pasărea era, evident, slăbită. După ce a petrecut noaptea în centrul de salvare al pompierilor a fost transportată la un sanctuar pentru păsări.

Fotografiile cu barza, realizate de fermierul Paul Bubba, au circulat în online şi s-au viralizat repede.

Şeful asociaţiei franceze League for the Protection of Birds (Liga pentru protecţia păsărilor - LPO), Matthieu Orphelin, a salutat operaţiunea de salvare şi îndeamnă, în continuare, la astfel de gesturi prin care putem contribui la conservarea faunei.

În trecut au mai fost descoperite berze cu ciocul înţepenit în cutii de carton, garnituri de cauciuc, scoarţă de copac sau pahare de suc de unică folosinţă. Specialiştii în mediu spun că astfel de situaţii ar putea fi evitate dacă oamenii ar fi mai responsabili şi ar arunca ambalajele, dozele, paharele şi sticlele de suc la gunoi, mai ales atunci când sunt la picnic, în natură.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News