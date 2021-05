Noi boli, efecte neaşteptate ale pandemiei. Dr. Daciana Toma: A fost o nebunie întreagă în România

"Am mult mai multe cazuri de pacienţi care au anxietate sau care au depresie şi care nu aveau înainte. Şi pacienţi care au avut Covid dar şi cei fără Covid. Faptul că au stat în casă, că a fost toată această îngrijorare şi toate aceste noi preocupări: să te duci la cumpărături şi să-ţi dezinfectezi toate cele. Am avut pacienţi care au făcut diferite alergii din sârguinţa cu care dezinfectau toate cele. A fost o nebunie întreagă. Aşa a fost, nu ai ce să faci. Acum trebuie să vedem cum gestionăm rezultatele acestui an", a explicat, într-un interviu acordat DC News, dr. Daciana Toma.

Dr. Daciana Toma a vorbit şi despre medicii de familie care au murit uciși de Covid-19

"Este o Zi a medicului de familie aparte faţă de alţi ani. Altă dată făceam conferinţă şi era o sărbătoare la care ne întâlneam faţă în faţă, aveam partea ştiinţifică, cea de întâlniri între colegi. Iată că anul trecut nu a fost posibilă o astfel de întâlnire, dar anul acest am făcut totuşi o conferinţă online. Partea ştiinţifică am păstrat-o.

A fost un an cu foarte multe provocări. A fost un an foarte greu şi obişnuiesc să spun că a fost un an greu indiferent la ce palier ne raportăm: profesional, administrativ – deoarece marea majoritate a medicilor de familie sunt ‚patroni’ şi duc în spate tot ceea ce ar duce un patron, dar atât cât ne pricepem noi. (...) Şi noi suntem oameni şi ne-am gândit în acest an ce ducem acasă, dacă ducem Covidul sau nu... Cu toţii am avut grija asta. Au fost victime dintre medicii de familie, am avut şi noi membri ai familiei care s-au îmbolnăvit; am avut toate problemele. A fost un an dificil. Şi noi, medicii de familie, suntem pacienţi la rândul nostru. Eu ştiu că am pierdut mai mult de 50 dintre colegii noştri din cauza Covid", a declarat dr. Daciana Toma în cadrul interviului acordat DC News.

Sănătatea mintală în România în contextul COVID-19

Sănătatea mintală este o problemă care a devenit mai vizibilă în ultimul an, în contextul restricțiilor pandemice, când o mare parte din populație a manifestat probleme de stres, anxietate sau depresie. Într-un fel sau altul, contextul în care trăim și muncim din martie 2020 ne-a afectat pe toți. Pentru că, nu-i așa, nu doar pacienții care au trecut prin COVID au fost afectați emoțional, ci și o mare parte din populația generală. Astăzi, avem în cabinete persoane care se confruntă nu doar cu urmările fizice ale bolii, ci și cu o serie de consecințe care se răsfrâng asupra sănătății mentale. Stresul general, izolarea în singurătate sau presiunea pierderii locului de muncă, decesul unui apropiat sau al unui membru al familiei din cauza bolii, complicațiile aduse de sindromul “long COVID”, și anume manifestările fizice care se prelungesc după trecerea bolii – toate acestea au impact asupra psihicului pacienților. Studiile recente arată că 42% dintre români au suferit tulburări psiho-emoționale în perioada pandemiei COVID-19. Este un procent foarte mare și nu putem nega gravitatea acestei situații.









Sănătatea mintală: ce e de făcut. Soluții pe termen scurt, mediu și lung

Sănătatea mintală este o zonă unde ar fi mult de lucru, inclusiv printr-o abordare integrată, sistemică din partea autorităților. Plecând de la Strategia Națională de Sănătate 2021-2027 care este în lucru și care ar trebui să conțină direcții clare de acțiune inclusiv pe zona de sănătate mintală, și continuând cu politici publice concrete și campanii de informare care să încurajeze pacienții care manifestă aceste tipuri de tulburări să ia legătura cu medicul lor de familie. Campanii centrate pe rolul familiei și al celor apropiați de a fi aproape de cei care manifestă aceste tipuri de stări și de a-i ghida către medicul de familie. Și, bineînțeles, e nevoie de campanii de conștientizare pe zona de sănătate mintală care să contribuie la eliminarea stigmei tulburărilor psiho-emoționale.