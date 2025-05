Nicuşor Dan, felicitat telefonic de șefa Comisiei Europene. Update: Ce mesaj i-a transmis președintele

Update. Președintele Nicușor Dan a oferit detalii despre discuția avută cu șefa Comisiei Europene. "În această dimineață, am avut o convorbire telefonică cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. I-am mulțumit doamnei președinte von der Leyen pentru cuvintele frumoase de felicitare și am subliniat angajamentul ferm al României față de o Uniune Europeană puternică și sigură. Aștept cu interes să colaborez cu Comisia Europeană pentru a contribui în mod concret la identificarea soluțiilor de care toți cetățenii europeni au nevoie pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm împreună", a transmis Nicușor Dan pe X.

Ursula von der Leyen, lidera executivului european, a transmis public un mesaj de susţinere pentru noul preşedinte al României. „L-am felicitat pe Nicuşor Dan telefonic. Acum eşti preşedintele tuturor românilor. Împreună, haide să arătăm tuturor că o Europă puternică, cu o Românie puternică, oferă soluţii. Aceasta este munca nobilă pe care vreau să o desfăşor împreună cu tine”, a scris von der Leyen pe platforma X.

I congratulated @NicusorDanRO over the phone.



You are now President for all Romanians.



Together, let’s show all that a strong Europe, with a strong Romania at its heart, delivers solutions.



That’s the noble work I want to carry out with you.