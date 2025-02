Nicușor Dan a furat startul campaniei. Panouri imense în Capitală. Victor Ponta: Orice alt candidat era arestat

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a lansat recent site-ul de campanie pentru alegerile prezidențiale din 2025, nicusordan.ro, și a început să utilizeze panouri publicitare de mari dimensiuni pentru promovare, spunând cetățenilor că pregătește "România Onestă". Această inițiativă ridică întrebări privind legalitatea afișajului electoral înainte de începerea oficială a campaniei, precum și cu privire la sursa banilor care au finanțat această inițiativă costisitoare. Conform legislației electorale din România, utilizarea unor astfel de materiale promoționale în afara perioadei oficiale de campanie poate fi considerată ilegală.

Această situație amintește de acțiunea din 2024 a fostului lider PNL, Nicolae Ciucă, care și-a promovat cartea "În slujba țării" printr-o amplă campanie publicitară, dar și politică, incluzând 400 de panouri în toată țara. Tipărirea cărții a costat aproximativ 24.000 de euro, iar promovarea acesteia a ajuns la 2,5 milioane de euro, sume plătite din subvenția primită de PNL de la buget.

În pregătirea pentru alegerile din 2025, Nicușor Dan a "făcut dinți" și a adoptat o atitudine mai fermă, intrând în conflict de idei cu președintele Klaus Iohannis și cu ministrul Finanțelor, Tánczos Barna. Aceste tensiuni sugerează o poziționare mai agresivă a primarului în arena politică națională, pe măsură ce își conturează platforma electorală.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan a făcut dinți: sare și la Klaus Iohannis, și la ministrul de Finanțe. "Noi vorbim de pere, el de mere"

Fostul premier Victor Ponta a intervenit telefonic la România TV pentru a comenta aceste evoluții. El a subliniat importanța respectării regulilor electorale și a atras atenția asupra precedentelor create de astfel de acțiuni în afara perioadei oficiale de campanie.

"El va avea în continuare voie cu astfel de lucruri"

"Panouri cu mine nu o să apară, pentru că eu sunt obligat să respect legea. Cred că și alții sunt obligați să respecte, mai puțin domnul Nicușor Dan. Vă amintesc că de șase săptămâni discutăm, nu avem probe, dar discutăm, despre cum domnul Călin Georgescu a finanțat nu știu ce clipuri pe TikTok. Totuși, acum, când Bucureștiul este împânzit de niște bannere care costă foarte mult – și știm cât costă, pentru că ne amintim de campania domnului Ciucă, care a fost o grămadă de bani –, nu spune nimeni nimic. Măcar la domnul Ciucă știm cine a plătit. A plătit PNL-ul din banii de la buget, din subvenția lor. La domnul Nicușor Dan nu cred că plătește USR-ul. Noi vorbim aici de sute de mii de euro, și, de altfel, domnia sa a și zis că vrea să strângă câteva milioane de euro. Vă anunț că absolut orice alt candidat, politician, primar, ce vreți dumneavoastră, cu excepția lui Nicușor Dan, ar fi arestat în seara asta pentru campanie ilegală, sursă ilegală de finanțare și spălare de bani. El întotdeauna a avut un statut special, fiind produsul, creația, reprezentantul sistemului deep state. Probabil că el va avea în continuare voie cu astfel de lucruri.

Revin, faptul că domnul Ciucă a folosit bannere s-a întâmplat cu ajutorul banilor PNL. Domnul Nicușor Dan nu are banii unui partid. Proveniența banilor este, evident, ilegală. Nu știu acum cât te mai ajută în 2025 să-ți pui fața pe toate blocurile. Am văzut-o anul trecut. Totuși, nu am cum să nu remarc diferența de tratament între Călin Georgescu, care trebuie ‘crucificat’ sau ‘împușcat’ pentru că a făcut reclamă pe TikTok, și Nicușor Dan, care este protejatul sistemului și umple Capitala de afișe. Sincer, ca bucureștean, m-aș fi bucurat să-l văd pe domnul Nicușor Dan că se ocupă de parcări, de exemplu, nu de bannere sau billboarduri. În orice caz, eu cred că lucrurile așa vor merge cu Nicușor Dan, dar cred și că domnul Călin Georgescu va fi lăsat să candideze. Așa ar fi și normal. Oricine, față de care nu există niște probe clare sau niște dovezi – cum spun și recomandările Comisiei de la Veneția –, are dreptul să candideze. Mai mult, am observat că domnul Iohannis nu a mai făcut niciun efort să ne explice de ce s-au anulat alegerile. Eu cred că a mai vrut să stea câteva luni la Cotroceni, altceva nu știu ce e clar. Am discutat cu mulți juriști și cam toți au aceeași părere, anume că domnul Klaus Iohannis nu ar mai trebui să rămână președinte. El a invocat un articol care se referă la altceva, iar orice cetățean român, care are drepturi neîngrădite, ar trebui să aibă voie să candideze", a susținut Victor Ponta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News