Nici MODA nu mai este la fel în pandemie. Ovidiu Buta, stilist: Nu mai are nici trecut şi nu mai are nici viitor

"Ca să înţelegeţi care este starea modei în momentul de faţă este suficient să vizitaţi expoziţia (de la Palatul Culturii organizată în cadrul festivalului Romanian Creative Week - n.r.), pentru că atunci când am pus lucrurile împreună am realizat că de fapt trăim un moment pe care eu ca om de modă nu l-am mai trăit niciodată. În clipa de faţă moda nu mai are nici trecut şi nu mai are nici viitor. Este strict o chestie legată de prezent. Adică are valoare doar în clipa în care vorbim acum. Mi-a plăcut să văd lucrul acesta explicat vizual de designerii care participă în expoziţie. În plus, în starea modei de acum există ceva pentru fiecare. Cred eu - tot aşa punând exponatele împreună - că simţim mai mult nevoia de creativitate decât înainte. E un mod firesc, după ce un an de zile hainele sunt doar o chestie confortabilă realizezi că îţi lipseşte ceva din viaţa ta, iar ceea ce lipseşte din viaţa ta e exact bucuria pe care ţi-o dă o haină, o culoare, o combinaţie de culori, o idee neaşteptată, iar despre asta e vorba în moda prezentului.", a declarat stilistul Ovidiu Buta într-un interviu pentru Agerpres.

Stilistul Ovidiu Buta spune că oamenii vor fi mult mai atenți la ceea ce cumpără.

"În primul rând vom fi mult mai atenţi cu ceea ce cumpărăm, cu ceea ce consumăm în general. Moda e o zonă de consum. Suntem mai atenţi şi pentru că am înţeles şi care e valoarea banilor, cât câştigăm, cât merită să plătim, şi atunci toţi cei care creează haine s-au trezit cu un public mult mai atent la ceea ce cumpără. Adică nu mai cumpărăm de dragul de a cumpăra, nu mai cumpărăm lucruri pe care le avem. Toate aceste mici surprize personale îi forţează pe designeri să îşi regândească produsul puţin altfel, să facă un produs care să te facă din nou să-ţi deschizi portmoneul.", a mai spus Ovidiu Buta.

Ovidiu Buta: Vom cere mai mult de la haine

Stilistul spune că pandemia l-a schimbat inclusiv pe el ți că a ajuns să cumpere doar lucrurile care pot să însemne ceva pentru el sau să îmi schimbe starea de spirit.

"Întotdeauna vor exista oameni pentru care ideea de a fi la modă este extrem de importantă, pentru că evoluează într-o zonă în care moda este destul de importantă cu sau fără pandemie. În acelaşi timp, şi acum vorbesc din punctul meu de vedere, am ajuns să cumpăr doar lucrurile care pot să însemne ceva pentru mine sau să îmi schimbe starea de spirit. Aceasta este schimbarea. Am remarcat-o vorbind cu diverşi oameni din zona mea că se întâmplă şi cu ei acelaşi lucru. Da, consumăm în continuare modă şi tendinţe pentru că haina este al doilea înveliş al omului, este a doua casă a omului, adică nu putem să renunţăm la ea. Da, vom cumpăra, dar puţin altfel, vom cere mai mult de la haine. De fapt de la orice produs pe care îl vom achiziţiona vom cere mai mult decât înainte.", a mărturisit Buta.