Nereguli grave semnalate la vânzarea Petrom. Cristian Diaconescu: În acel moment, era încălcată prevederea Constituției

În cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel", de la la Realitatea Plus, s-a discutat din nou despre "jaful privatizării Petrom". Jurnalista Anca Alexandrescu a prezentat un raport al Curții de Conturi din anul 2009 care ar semnala neregulile grave la vânzarea companiei, în acte fiind menționat faptul că "în urma controlului s-au constatat abateri privind îndeplinirea clauzelor cuprinse în Contractul de privatizare nr. 5/2004".

Invitat în cadrul emisiunii a fost și Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe. Acesta a analizat ulterior subiectul din punct de vedere juridic, plecând chiar de la anul 1997, când Petrom S.A. a fost transformată în Societatea Națională Petrom S.A.

"Eu m-am uitat un pic juridic la acest subiect și, plecând chiar de la anul 1997, când Societatea Națională a Petrolului "Petrom" S.A. București a fost înființată în reorganizarea legii autonome. Ce înseamnă această reorganizare? Transferarea activelor: gaze, petrol, terenuri, despre care discutăm, din proprietatea publică în proprietate privată. În acel moment, această decizie, având, evident, calitatea de a stabili obiectul de activitate al societății comerciale, deci acest obiect principal de activitate era, citez: "Explorarea, exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre".

Cristian Diaconescu: În acel moment era încălcată prevederea Constituției din 1991

Se discută de platoul continental al Mării Negre, înseamnă acel spațiu de 200 de mile de la liniile de bază, adică de la marea teritorială spre centrul mării. Anul trecut, în Platoul Continental al României, nu s-a enervat nimeni, s-a desfășurat un război... Deci, revenind: "rafinare, prelucrare, distribuția produselor petroliere, distribuția gazelor", deci se trecea în logica de proprietate privată. În acel moment era încălcată prevederea Constituției din 1991, care, la rândul său spunea: "Proprietatea publică aparține statului sau a unităților și fac obiectul exclusiv al proprietății publice resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental", scrie în text. Deci nu se puteau da.

Constituția din 2003, cea trecută prin două zile de referendum și așa cum a fost trecută, dar a fost foarte bine că s-a întâmplat așa ceva, pentru că apropierea noastră de Alianța Nord Atlantică, fac o paranteză, presupunea în mod obligatoriu prezenta trupelor străine pe teritoriul statelor membre ale alianței și cea din 1991 nu permitea acest lucru. Ei bine, această Constituție, care este azi în vigoare spune: "Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele, potențialul energetic valorificabil de interes național, plajele, resursele zonelor economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică fac obiectul exclusiv al proprietății publice".

"Au fost gândite o serie de mecanisme"

Deci, din această perspectivă, aflăm astăzi că prin diverse nuanțe, prin diverse interpretări, au fost gândite o serie de mecanisme care practic infirmă ceea ce noi vorbim aici. Păcatul inițial nu a fost rezolvat. Exclud ca succesiunea de desidenți politici de tot felul să nu fi știut aceste lucruri, sunt minimale. Am încercat să găsesc deciziile făcute în Comisia Juridică din Parlament, este obligatoriu ca un act normativ de acest gen să treacă prin Comisia Juridică, nu l-am găsit. Este posibil, poate nu am știut eu să mă uit la acest subiect, dar, repet, dacă ne uităm la lege, pentru că legea are forță mai mare decât contractul sau măcar așa ar trebui să se întâmple.

Dacă ne uităm la lege și constatăm că aceasta este neconstituțională, cel puțin pentru viitor se poate face ceva, restul sunt vorbe. Pentru viitor se poate construi un anume act normativ care să respecte aceste prevederi constituționale în vigoare. Vreau un singur lucru să vă mai spun și nu e bârfă. Guvernul Austriac astăzi, când vorbim, ia în considerare naționalizarea diviziei OMV care asigură gazul pentru Austria, atenție", a declarat Cristian Diaconescu la Realitatea Plus.

Acest articol reprezintă o opinie.