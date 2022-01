Mugur Mihăescu anunțase că se va vaccina, dar a zis-o mai în șoaptă decât atunci când parodia clipurile pro-vaccinare / video

În iunie 2021, Mugur Mihăescu, actorul care o interpreta pe Leana în „Leana și Costel”, acceptase provocarea lansată de premierul Florin Cîțu și răspundea ironic, într-un clip postat pe contul său de Facebook, că pentru el vaccinul conține șomeri, sărăcie, oameni morți în spitale și cenzură.

„Vaccinul pentru mine conţine 200.000 de locuri de muncă şterse cu buretele într-o seară, vaccinul pentru mine conţine un milion de oameni aruncaţi în sărăcie, vaccinul pentru mine conţine cenzura celor care au îndrăznit să critice celebrele ordonanţe de urgenţă, vaccinul pentru mine mine conţine oamenii arşi în spitale şi pentru care n-a răspuns nimeni, vaccinul pentru mine conţine reacţiile aberante şi ordonanţele aberante prin care puteai fi „săltat” de pe stradă la o simplă suspiciune că strănuţi, vaccinul pentru mine conţine o generaţie întreagă de elevi care au fost puţin alienați în mediul online, într-o şcoală care numai şcoală nu este, vaccinul pentru mine conţine orice în afară de uitare”, spunea Mugur Mihăescu în iunie 2021.

La orice post de televiziune la care mergea, era împotriva măsurilor împotriva Covid-19. Nu a mai fost atât de vocal când a decis să se vaccineze. Mugur Mihăescu nu a spus public că s-a vaccinat, până joi seară, când, la România TV, în direct, a zis că „este vaccinat și că s-a infectat cu omicron”.

Nu avem de ce ne supărăm pe el. Poate că atunci când critica măsurile împotriva Covid-19, juca un rol, poate cum vede o cameră de filmat, se crede în „Leana și Costel”. Că publicul îl crede sau nu... este treaba lui. Cum spunea Leana: „există o explicație”, explicația fiind că, la începutul anului 2021, la România TV, în direct, anunța că se va vaccina, fără a da alte detalii. Cine nu a vrut să audă n-a auzit, dar omul anunțase că se va vaccina. Găsiți aici articolul.

Mugur Mihăescu: Toată familia mea are Omicron. M-am testat, am şi eu

Mugur Mihăescu a spus, joi seară, că familia sa are Omicron.

"Eu m-am vaccinat, nevasta-mea s-a vaccinat... Nevastă-mea a făcut Omicron. Fratele meu tocmai a făcut Omicron, fie-mea a făcut Omicron, toată lumea, toţi vaccinaţi. Este un guturai, atât”, a spus, joi seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, Mugur Mihăescu, într-o intervenţie prin Skype.

Întrebat dacă şi el este infectat, Mugur Mihăescu a spus: "Eu da, am Omicron. Eu m-am testat, am făcut un test acasă cred că am şi eu Omicron".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News