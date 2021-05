Monica Pop, despre noile măsurile de relaxare: O mare greșeală medicală!

Medicul Monica Pop a declarat că nu susține ideea certificatelor de vaccinare și organizarea de evenimente doar pentru cei vaccinați anti-COVID pentru că și cei imunizați ar putea transmite virusul.

"Este o foarte mare greșeală medicală și vă spun și de ce. În primul rând, știe toată lumea lucrul acesta. Vaccinați nu înseamnă că nu pot infecta. Vaccinații pot fi infectați oricând și din ce știu eu peste 35 de mii de vaccinați s-au infectat. Vaccinarea nu are nimic cu răspândirea virusului. Deci încă o dată vă spun că un vaccinat se poate îmbolnăvi și poate răspândi boala. Sunt foarte mulți vaccinați care s-au îmbolnăvit și atunci eu consider că certificatul de vaccinare este totalmente inutil pentru a participa la spectacole atâta timp cât orice fel de vaccinat poate fi bolnav. El prezintă la intrare certificatul de vaccin, dar el e bolnav și răspândește virusul tuturor din sală. Deci după părerea mea certificatul de vaccinare nu are ce căuta.

Cel mai important ce vreau să spun e că am așteptat de la desidenți și de la medici, îmi pare foarte rău că sunt medici care nu spun lucrurile pe nume așa cum ar fi trebuit să se întâmple, că această campanie nu a fost deloc de informare, oamenii nu știu, lista bolilor și contraindicațiilor vaccinului pentru că sunt și nimeni nu spune nimic despre asta. Și apropo despre discriminare. Ce se întâmplă cu cei care au contraindicații? Mă refer la cei care au cancer în tratament, anumite boli autoimune. ce se întâmplă cu ei dacă doar cei vaccinați pot avea niște drepturi? Este inadmisibil să se întâmple așa ceva și nu cred că este normal.", a declarat Monica Pop la Realitatea Plus.

Monica Pop a făcut referire la evenimentul de aseară, organizat la Opera Națională București, doar pentru persoanele vaccinate. Guvernul a decis organizarea și desfășurarea a patru evenimente test/pilot în domeniul cultural, în limita a maximum 70% din capacitatea spațiului.

