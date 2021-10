Ministrul Tătaru: Numărul real de cazuri zilnice: 50.000 în România

Nelu Tătaru, actual consilier al premierului Florin Cîțu, a declarat că numărul real de cazuri zilnice de infectare cu coronavirus ar putea fi de 50.000, față de cifele oficiale de aproximativ 10.000 cazuri.

”Cei care se declară astăzi în raportările oficiale sunt mai puțini. Sunt multe capacități de testare, ne testăm acasă. Cifra oficială din România nu este de 8.000 cât a venit astăzi. Suntem pe o pantă ascendentă. Mobilitatea este cea care dă și transmiterea în comunitate. Urmează ca săptămâna aceasta și cea următoare să mai avem un trend crescător odată cu deschiderea școlilor. Vedem dacă vom ajunge la 20-30 de mii de cazuri pe zi.”, a spus Nelu Tătaru.

”Noi făceam anul trecut acele studii și ajunsesem la concluzia că numărul de cazuri pe care îl avem îl înmulțim cu 5 până la 10 pentru a vedea numărul real de cazuri. În acest moment eu spun că putem înmulți cu 5 până la 10. Pe nedeclarați putem să avem până la 50.000 de cazuri. INSP spunea că putem ajunge până la 30.000 de cazuri declarate zilnic”, a spus Nelu Tătaru la Digi 24.

”Eu am făcut o analiză și am făcut propuneri premierului. Am spus că este un moment al deciziilor. Nu mai închidem economia. Avem o transmitere în creștere, avem măsuri care nu se respectă, ar trebui mai bine verificate restricțiile, iar evenimentele ar trebui să fie pentru cei care își permit, mă refer la starea de sănătate. Nu vreau să mai închidem un teatru, o nuntă, dar acolo să meargă cei care au cel mai mic risc să transmite în comunitate”, a subliniat Nelu Tătaru.

”Vaccinare nu te ferește să nu te infectezi, vaccinarea te ferește să nu ajungi la ATI și să nu mori”, a adăugat ministrul Sănătății.

Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 4 octombrie, ora 13.00

Până astăzi, 4 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.274.119 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.332 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.130.791 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.292 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 169 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.