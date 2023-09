"Mi-a spus că încă există sentimente". Oana Roman, reacție după ce Marius Elisei a anunțat că are o nouă iubită: "Pentru asta m-am rugat"

"Dragii mei, știți că, întotdeauna când am ceva de spus sau de lămurit, o fac aici, cu voi. Astăzi, s-a declanșat o avalanșă de telefoane și de mesaje din partea ziariștilor, a televiziunilor. Relativ la faptul că fostul meu soț și tatăl Isabelei s-a văzut cu ea de ziua lui și a anunțat așa subtil că este într-o nouă relație. Drept care, evident că astăzi toată lumea m-a sunat să mă întrebe ce părere am, să mă duc, să mă invite la emisiuni, să mă duc să povestesc despre asta.

Le-am explicat că nu îmi doresc, pentru că practic nu sunt foarte multe lucruri de spus. Eu mă bucur foarte mult. Sincer vă spun și din suflet, mă bucur foarte mult că el este ok, că are o nouă relație și că lucrurile în sfârșit se pot liniști între noi", a spus Oana Roman în mediul online.

"Evident că presa speculează foarte mult. Evident că și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă de mine, că nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și că este foarte, foarte fericit cu ea, lucru care pe mine mă bucură, pentru că eu pentru asta m-am rugat, ca el să-și găsească o nouă relație, astfel încât să ne putem liniști, dar trebuie să facă anumite precizări.

"Mi-a spus că încă există sentimente, că mă iubește mai mult decât mă iubesc părinții mei"

Sunt titluri care spun "Marius Elisei declară anumite lucruri după opt luni de la despărțirea de Oana Roman”. Ei bine, despărțirea nu a avut loc. A avut loc o despărțire în luna ianuarie, dar în urma unor discuții și a unor mesaje dintre noi, am încercat să reînnodăm relația și prin luna aprilie, și prin luna mai, și din mai încoace a stat în casă cu noi. Au existat eforturi din partea amândurora să încercăm să salvăm ceva. Prin luna iunie, am avut chiar o discuție foarte serioasă în care el mi-a spus că încă există sentimente, că el simte că mă iubește mai mult decât mă iubesc părinții mei. Eu am crezut în asta, am încercat, am făcut eforturi, nu s-a putut.

Diferențele și lucrurile, viziunile diferite dintre noi nu se pot rezolva. Astfel încât am hotărât că este mai bine să încheiem definitiv, pentru că ne chinuiam amândoi. Înainte ca eu cu Isa să plec în Franța, pe 3 septembrie, eu i-am spus că e mai bine să încheiem definitiv și acela a fost momentul în care el a plecat definitiv de acasă.

Deci, pe data de 3 septembrie, totul s-a încheiat. Și ca să închei încă o dată spun: sunt extrem de împăcată și de liniștită și de bucuroasă că el este bine, Isa poate, în sfârșit să se bucure de amândoi părinții în mod liniștit, cu fiecare în parte. Nu mă deranjează absolut deloc că a făcut cunoștință cu această doamnă. Sper să se înțeleagă bine și sper ca eu și cu Marius să putem să o creștem pe Isa și să ne implicăm amândoi în creșterea ei în mod echitabil, dacă se poate, și în mod cât mai corect și mai în serios, pentru că ea are nevoie de doi părinți care să se implice în creșterea ei. Și cam asta a fost tot. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Și mergem mai departe”, a mai spus Oana Roman.

"Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos"

"37…a venit neașteptat de frumos. Cu liniște și fericire. Îi mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru răsplată pe care mi a dat-o. De mult n-am mai gustat din fericire. Vă pup și seară frumoasă!”, a scris Marius Elisei în online.

"Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a precizat el, pentru cancan.ro.





