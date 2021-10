Medicul Vasi Rădulescu: Cioloș, poziție un pic ciudată cu vaccinarea. Aceeași chestie și la Nicușor Dan

Medicul și scriitorul Vasi Rădulescu a transmis un mesaj vineri seară, după ce Dacian Cioloș a devenit noul președinte al USR PLUS.

„N-am nicio treabă cu politica, dar zău că mă bucur că Cioloș a câștigat și Barna, un personaj insipid care mie nu mi-a transmis nimic niciodată, coboară o treaptă, mai spre umbră. Nu mă bucur însă deloc de faptul că Dacian Cioloș are o poziție un pic ciudată cu vaccinarea, cu niște ezitări evidente în comunicare. Mai-mai că dădea de înțeles că se poate baza doar pe mindfulness. Aceeași chestie cu vaccinarea e și la Nicușor Dan, care probabil și-a făcut niște calcule și tot fentează vaccinul”, a scris, vineri seară, medicul Vasi Rădulescu pe contul de Facebook.

Cioloș, primul mesaj după ce a câștigat alegerile în USR PLUS

Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, vineri seară, după ce a câștigat alegerile interne că fuziunea dintre USR și PLUS a fost validată prin vot și i-a mulțumit lui Dan Barna, căruia i-a transmis că vrea să lucreze împreună.

„Vreau să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare. Cred că am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces deschis. Mi se pare că participarea este importantă, pentru că arată că cei care s-au înscris în USR sau în PLUS cred în acest proiect al fuziunii și îl valideazză prin participare masivă la vot”, a spus Dacian Cioloș.

Barna: Acest rezultat nu mă bucură în mod particular

„Știu că există multă dezamăgire și supărare în echipa celor care m-au susținut, știu că e mult entuziasm și bucurie în echipa colegilor care l-au susținut pe Dacian Cioloș. Până la urmă, despre asta este vorba într-o competiție firească și importantă, cum este cea din USR PLUS. De luni rămânem același partid solid, același partid solidar, același partid vertical, care a adus în România reformă”, a spus Dan Barna.

„Deși avem acest rezultat, care nu mă bucură în mod particular, continui să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș că fuziunea USR PLUS a fost decizia corectă pentru a avea un al treilea partid puternic. Am încredere că acest partid va da președintele României în 2024. Râmân alături în acest proiect”, a adaugat Dan Barna.

Amintim că Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.

Acest articol reprezintă o opinie.