Medicul Emilian Imbri povestește ce l-a uimit în concediu. Aviz românilor care își iau liber în următoarea perioadă: Deși autoritățile…

Medicul Emilian Imbri a dezvăluit, sâmbătă, 10 iulie, la Realitatea Plus, ce l-a impresionat în concediul în Spania, în contextul pandemiei de coronavirus.

"În Spania, oamenii respectă regulile. Eu am făcut patru ore până în Spania, este adevărat, cu avionul, și, practic, nu este atât de aglomerat ca la noi. Vreau să vă spun că atunci când am ajuns acolo se raportau zilnic cam 200 de cazuri de infectări. Când am plecat spre casă, ajunseseră la peste 1000 de cazuri deja de infectări. Însă, ceea ce m-a impresionat este că, deși autoritățile spaniole au spus că în aer liber, pe stradă, nu mai este nevoie să porți mască, toată lumea purta mască. Și spaniolii care lucrau acolo, și turiștii. Și la plajă, peste tot, aveau mască, plaja nefiind aglomerată. Toată lumea purta mască, singurul loc în care nu se purta era seara, după ora 21, când puteai să respiri altceva decât aer sufocant. Este o căldură uscată, Africa este la doi pași, însă seara, la fel ca în Centrul istoric de la noi sau la mare, lumea se îmbulzește pe terase, stau apropiați fără mască, pentru că se consumă băuturi răcoritoare", a precizat medicul Emilian Imbri în direct, la TV.