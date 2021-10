Medic din Craiova, către antivacciniști: Dacă veţi fi pe un pat de spital, noi vom fi lângă voi. Xena și Superman nu vor fi

Medicul Lucrețiu Radu a transmis un mesaj celor care nu cred medicii și stau acasă bolnavi în stare gravă pentru a evita internarea în spital dar cred în teoriile conspiraţiei. Acesta a adăugat că Xena, cu referire la senatoarea Diana Şoşoacă, sau Superman, cu referire la Florin Cîţu, nu vor fi lângă ei atunci când se vor infecta și vor ajunge pe un pat de spital.

”Dacă va fi (Doamne fereşte să fie!) să fiţi pe un pat de spital cu 40 de grade febră de la Covid, lângă voi vom fi noi, medicii şi asistenţii! Îmi cer scuze că vă distrug Universul, dar Xena nu va fi, Superman nici atât (nu intră în fişele de post ale lor iar dacă nu e sămânţă de scandal este neinteresant pentru ei...), Guvernul (ăsta sau altul) va fi tot la Palatul Victoria, alţii vor fi la golf...Nu va fi nimeni să vă administreze antitermice dintre ei, să vă scadă febra până nu mai vedeţi unicorni şi pe străbunica mestecând Orbit, că aşa reacţionează sistemul nervos central la 40 de grade temperatură - fabulează. Ca şi unii dintre cei de care am scris mai sus, doar că ei o fac şi fără febră...”, a scris, miercuri, pe pagina sa de Facebook, medicul Lucretiu Radu de la Craiova.

"Medicina veche dacică nu a lăsat prin tunelurile din Bucegi niciun elixir miraculos"

”Dacă va fi să fiţi pe un pat de spital şi să tuşiţi până rămâneţi fără aer, să tuşiţi aşa, din secundă în secundă, să ştiţi că medicina veche dacică nu a lăsat prin tunelurile din Bucegi niciun elixir miraculos pe care să vi-l dăm, vom face tot ce am învăţat vreo şase ani de facultate, plus rezidenţiat, plus primariat, plus..., vom utiliza aceleaşi medicamente făcute de Big Pharma, deşi asta este o tâmpenie pentru că, nu e aşa, sculptorul în rigips Sile Rigidizatorul v-a tot explicat că deţine date certe privind faptul că, noi, medicii, suntem vânduţi companiilor farmaceutice şi că virusul nu există, informaţii certe pe care i le spusese lui o vară de ginere a unui socru mic din Spania... Şi nu, nici Sile nu va fi lângă voi”, a adăugat medicul.

"Sete imensă de aer, tot de la Covid"

Medicul a explicat și ce se întâmplă când scade saturaţia de oxigen: ”Dacă va fi (Doamne fereşte să fie!) să fiţi pe un pat de spital cu o sete imensă de aer, tot de la Covid (aşa, cum se întâmplă când ai 80-85 saturaţie în oxigen, începi să nu ai aer şi tragi greu, greu de tot de plămâni) lângă voi vom fi tot noi, medicii şi asistenţii! Armin van Buuren va fi bine mersi, mixând la vreun alt Untold sau prin vreo discotecă a altora cum eraţi voi acum câteva luni, Axwell & Ingrosso se vor fâţâi prin Suedia, fără timp şi fără chef să vă ţină vouă măştile de oxigen... Nici fata aia mişto fără mască de la magazinul din colţ cu care stăteai de vorbă despre nucleotidele ARN-ului mesager ”altoite” de oculta mondială nu va fi. Că nu ar avea de ce. Sau pentru că ea este la alt salon, în alt pat, la alt spital...”

"Va fi prea târziu să te gândeşti de ce nu te-ai vaccinat"

”Dacă va fi (Doamne fereşte să fie!) să vedeţi negru în faţa ochilor, după asta nu va mai fi nimic. Va fi prea târziu să te gândeşti de ce nu te-ai vaccinat (puteai tu cumva să duci şi cip-urile alea 5G şi metalonucleoizii ăia din vaccin, şi ce o mai fi băgat Bill Gates acolo ca să moară unii şi să poată schimba el însuşi şeful de scară de la S12 din Ferentari ...) sau de ce măcar nu te-ai protejat cu banala aia de mască... Veţi vedea (Doamne fereşte!) negru pentru că asta e culoarea sacilor. A sacilor finali. Neagră. Vă treziţi cumva dragii mei, bunii mei (vorba lui Mircea Albulescu), iubiţii mei prieteni?”, a adăugat medicul, distribuind mai multe fotografii cu saci negri folosiţi pentru pacienţii morţi de COVID.