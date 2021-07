Marius Vintilă a zis că-i înjură pe oamenii ca Mihai Sturzu (ex-Hi-Q) după ce a spus despre vaccinare

Totul a pornit după ce pilotul Mihai Sturzu a spus că: ”În Franța nu e obligatoriu să te vaccinezi. Dar nu vei mai putea intra în restaurante decât vaccinat. #factAdieu, "liberté, égalité, fraternité"!”

”Într-o postare recentă, fostul popstar Mihai Sturzu, fost parlamentar PSD, actualmente pilot de linie, se plînge că Franța își ia adio de la Libertate, Egalitate, Fraternitate în lumina faptului că vaccinarea devine din ce în ce mai obligatorie.

I-am comentat și îi mulțumesc că mi-a dat ocazia să o fac: Cînd îmi dezinfectez mîinile de cîte trei ori în zece minute sau spăl cu spirt cumpărăturile, sau refuz să mă văd cu încă un prieten fiindcă nu vreau să mă îmbolnăvesc de o boală care dacă nu te omoară nici măcar nu te face mai puternic, sechelele ei fiind de fapt necunoscute... de fiecare dată cînd fac lucrurile astea mă gîndesc la cei ca tine, oamenii care consideră că unele măsuri de sănătate publică le taie din libertăți. Și vă înjur, vă spun cinstit. Că egalitatea (!) menționată în sloganul ăla pe care nu cred că ai avut timp să îl aprofundezi nu are pentru voi nici o semnificație. Că poți fi și egal și liber, dar proporția dintre ele se reglează în funcție de nevoile comunității, nu doar de ce crede un individ despre libertatea lui de a nu ține seama de alții.

Nu ați au avut liniște să stați în casă o lună (lockdown-ul fiind cel mai sigur mijloc de a scăpa definitiv de Covid), s-a trecut la mult mai profitabila (pentru capitaliștii farma) vaccinare. Dar nici vaccinul nu vreți să îl faceți, pe mine de un an de zile mă obligați să fac toate lucrurile descrise mai sus, în schimb tot voi vă plîngeți că nu mai sînteți "liberi". Ca să înțelegi fenomenul gîndește-te că în 1993 am venit din Anglia cu un avion în care aveam voie să fumez și am fumat ...fără să mă gîndesc la amărîții nefumători pe care îi îmbolnăveam lîngă mine. Știi foarte bine de ce îți dau exemplul ăsta. Interzicerea fumatului în avion este la modul absolut o limitare a libertății fumătorului, dar la modul relativ este protejarea sănătății tuturor (!). Pe lîngă gîndul că aș putea transmite altora virusul, sau chiar numai că comportamentul meu multiplicat schimbă viețile multora, un vaccin mi se pare un preț mic de plătit. Dar, hei, ăsta sînt doar eu...”, a scris Marius Vintilă pe Facebook.