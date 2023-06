Marcel Ciolacu a mers cu metroul. "Acum a devenit mai interesant, presupun că datorită funcţiei" - Foto/ Pleacă și cu trenul la mare

Premierul Marcel Ciolacu a mers astăzi la Ministerul Transporturilor cu metroul. Întrebat de ce a decis să folosească transportul în comun, președintele PSD a afirmat că deplasarea pe care a făcut-o reprezintă un gest de normalitate pe care-l va mai repeta. În plus, Ciolacu a afirmat că intenţionează să călătorească în această vară cu trenul spre litoralul românesc.

VEZI ȘI: Ministrul care n-ar avea ce să caute în Guvernul Ciolacu, potrivit lui Ciuvică. Nici n-ar fi trebuit să accepte propunerea

Ciolacu: Acum a devenit mai interesant, presupun că din cauza sau datorită funcţiei





"Nu este prima oară când merg cu metroul. Cu adevărat, acum a devenit mai interesant, presupun că din cauza sau datorită funcţiei, cum vreţi să alegeţi. Am încercat să plătesc cu telefonul, am văzut mesaj de la bancă, nu ştiu de ce nu a funcţionat, dar aveam cumpărat şi un bilet pentru două călătorii. Înseamnă că, cel puţin, încă o călătorie o mai am. O să folosesc metroul. Sper să plec şi cu domnul Grindeanu la mare cu trenul, am promis amândoi. Deci, este normală abordarea, nu este una de PR, de imagine cum se spune, e chiar una de normalitate", a declarat Marcel Ciolacu, marţi, într-o conferinţă de presă la Ministerul Transporturilor.

Şeful Guvernului a efectuat, marţi, prima vizită de la preluarea mandatului la Ministerul Transporturilor. Astfel, Ciolacu s-a deplasat pe jos până la staţia de metrou Piaţa Victoriei, apoi a folosit trenul de metrou până la staţia Gara de Nord şi a parcurs, tot pe jos, distanţa până la sediul Ministerului Transporturilor, unde colegul său de partid, social-democratul Sorin Grindeanu, a fost reconfirmat în funcţie. La metrou Ciolacu a încercat să plătească cu cardul, dar nu a reușit.

VEZI ȘI: Autodenunț la DNA și Curtea de Conturi: ”performantul” Grindeanu a dublat prețul unei autostrăzi și a amânat cu doi ani construcția. Peste 500 de milioane prejudiciu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News