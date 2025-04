„Manevra” prin care Mugur Ciuvică a plecat din România. Călătorie spre libertate, în stil românesc

Însă regimul restrictiv și frica de represalii l-au făcut să renunțe la ideea de a fugi ilegal din România. Până la urmă, a găsit o cale legală de a părăsi țara, alegând să emigreze în Italia. Procesul, însă, nu a fost lipsit de obstacole birocratice, iar autoritățile vremii puneau la îndoială chiar și cele mai personale motive de plecare. După Revoluția din 1989 a plecat în Italia unde a locuit trei ani.

„Nu aveai voie să pleci în străinătate pentru că nu îți dădea nimeni pașaport. Unii încercau să fugă. Pe unii îi prindeau. Și eu am vrut să plec din România în toată perioada aceea. Dar mie mi-a fost frică să fug așa pe la sârbi sau pe la bulgari. Bulgarii te întorceau 100%. Dacă te prindea miliția la bulgari, te întorcea imediat. Sârbii aveau perioade și perioade - aveau perioade când te lăsau să treci spre Italia încolo și să scapi, dar și perioade în care nu te lăsau să treci”, a zis Mugur Ciuvică la DC News.

„Eu am plecat în Italia imediat după Revoluție. Am zis că nu vreau să fiu băgat la pușcărie, așa că nu am încercat să fug în comunism din țară. Am zis că stau să-mi termin facultatea și plec, apoi, prin căsătorie. Am avut o înțelegere cu o prietenă bună de-ale mele. Era româncă, dar locuia în Italia demult. Am făcut cu ea ce trebuie pentru căsătorie. Am stat doi ani ca să obțin pașaport. Am făcut tot felul de formulare. Le ziceam că plec pentru iubire. Ei spuneau: „Ce iubire, domnule? N-ai găsit pe nimeni în România?” Mă certau cât mă certau, mă trimiteau acasă, apoi reveneam și așa mai departe”, a mai spus Mugur Ciuvică în cadrul emisiunii „Miercurea Neagră”.

Povestea sa este una dintre multele mărturii ale tinerilor din România comunistă care au visat să evadeze dintr-un sistem închis și represiv, căutând libertatea în afara granițelor.

