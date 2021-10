Managerul Spitalului Judeţean Galaţi, avertisment: Unul din cinci pacienţi la UPU, cu COVID-19. Pregătim spitalul pentru ce e mai rău

"În ultimele săptămâni, cam 20 la sută din prezentările la UPU au fost pacienți pozitivi COVID-19. Zilnic, avem în jur de 40 de pacienți pozitivi veniți la UPU. Vorbim doar despre cei confirmați prin teste RT-PCR. Aici, îi adăugăm și pe pacienții confirmați prin teste antigen, care sunt mult mai mulți. Ca urmare a numărului mare de pacienți aflați în stare gravă, la ATI toate paturile sunt ocupate acum (marți - n.r.). Am avut luni cinci paturi libere, dar s-au ocupat toate până a doua zi, dimineață. Între 1 septembrie și 4 octombrie, am avut 80 de pacienți la ATI-COVID, dintre care 49 au decedat. Dintre acești 80 de pacienți, niciunul nu a fost vaccinat. Mai mult, și în secția COVID de la etajul 1 am avut internați 165 de pacienți, în aceeași perioadă, toți nevaccinați, iar în rândul lor s-au înregistrat 34 de decese. La etajul 1, funcționează un fel de secție pre-ATI-COVID, ceea ce înseamnă că starea pacienților de aici este, de asemenea, foarte gravă. Poate că pare puțin că din 80 de pacienți doar 31 au supraviețuit, dar având în vedere starea critică în care vin la noi și câte boli cronice au, înseamnă, de fapt, foarte mult că am reușit să-i vindecăm. Ca vârste, avem pacienți de la 21 de ani până la 90 de ani", a declarat Alina Dobrea pentru Viaţa Liberă.

Ce se întâmplă dacă mai creşte numărul de infectări

"Am mai putea deschide până la 30 de paturi, la etajul 1, dar momentan încă mai așteptăm ajutor din partea altor spitale. Oricum, toate cazurile grave rămân la noi, pentru că au nevoie de necesar de oxigen de 50 de litri pe minut. Majoritatea pacienților au nevoie chiar de două surse de oxigen, iar aportul de oxigen este fantastic. Celelalte spitale nu pot face față, pentru că nu dispun de stocator de oxigen. Noi avem două stocatoare. Mai mult, avem și ventilatoare High-Flow, care-s foarte bune și cu ajutorul cărora chiar am reușit să salvăm vieți. Cadrele medicale din ATI încă mai rezistă, noi le-am ajutat cu faptul că am mai transferat personal din alte secții, încă e bine. E drept, acum a trebuit să suspendăm tot ce a însemnat concedii, pentru că a venit valul 4, care e mult mai agresiv decât valurile precedente, iar pacienții care ajung acum la spital cu COVID sunt în stare foarte gravă. Și în valul 3 au venit mulți. Dar nu erau în stare atât de gravă și puteau urma inclusiv tratament la domiciliu. În acest val, în schimb, ne confruntăm cu mulți pacienți, cu familii întregi care stau acasă până în ultimul moment, când nu mai pot respira, și sunt aduși la Urgențe în stare critică. Conform ordinelor primite de la nivel național, începând de marți, 5 octombrie, nu mai internăm decât urgențe. Noi oricum limitaserăm numărul de intervenții chirurgicale din cauza numărului insuficient de paturi de la ATI (după operație, pacientul trebuie să fie internat, pentru o perioadă, în secția ATI - n.r.). Dar acum vor fi operate doar urgențele. Este necesar acest lucru, pentru a pregăti spitalul de ce e mai rău", a mai precizat managerul.