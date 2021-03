Mama lui Augustin Viziru, conectată la aparate din cauza COVID-19. "Nu se simte prea bine, mi-e frică"

Actorul a dezvăluit că aceasta este infectată cu COVID-19 și că starea ei s-a înrăutățit.

Augustin Viziru a povestit în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima Tv, despre problemele de sănătate cu care mama sa se confruntă în aceste zile. Confirmată cu COVID, femeia este internată în Spitalul Matei Balș din Capitală, unde medicii au conectat-o la aparatul de oxigen.

”Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme. Stiu inca ca mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Bals cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen. Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”, a spus Augustin Viziru la Prima Tv, potrivit SPECTACOLA.RO

