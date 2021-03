Cum arată și cu ce se ocupă Lucian Viziru, la șapte ani după mutarea definitivă din România: A fost visul meu

Lucian Viziru a fost unul dintre cei mai râvniți actori de telenovele din România. Cu toate acestea, vedeta a decis să facă un pas important, să renunțe la faima de aici și să plece departe de țară, așa că de șapte ani, locuiește în Germania.

Lucian Viziru, despre soția sa

"Noi am fost colegi de bancă în liceu, acum s-au făcut 11 ani de când am cerut-o. Acum mi s-a făcut mai dor că am stat mai mut pe acasă, dar până acum nici nu voiam să aud de țara noastră. Și asta pentru că fiul meu vreau să crească în alt mediu și să aibă parte de o educație nemțească. Pe de altă parte, nu e rău nici să faci ce te taie capul. Nu mai aveam ce să fac în România", a spus Lucian Viziru, la Antena Stars.

Lucian Viziru este antrenor de tenis, meserie pe care o privește ca pe o provocare, cât despre actorie, spune că nu își mai dorește să profeseze cu ardoare, așa cum se întâmpla în tinerețe.

"A fost visul meu să mă văd pe un ecran de cinema, am devenit actor și acum am zis nivelul următor. Deși mi-ar mai plăcea să mă joc uneori cu diferite personaje, nu-mi doresc cu tot sufletul să fac asta din nou, dar dacă ar fi să fie, n-aș refuza. Acum joc tenis și mă duc la turnee și e o nouă provocare să fii antrenor de tenis. Vreau să mă perfecționez. Viața aici e diferită", a mai spus el.