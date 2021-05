Loterie cu premii de 5 MILIOANE de dolari pentru cei care se VACCINEAZĂ anti-COVID

Guvernatorul statului american Ohio a direcționat cinci milioane de dolari din fondurile de combatere a pandemiei pentru o loterie deschisă celor care se vaccinează, transmite ABC NEWS. Acesta este unul dintre cele mai mari stimulente anunțate de un stat pentru cei imunizați. Astfel, cinci persoane vaccinate împotriva coronavirusului vor câștiga câte 1 milion de dolari fiecare. Startul loteriei va fi dat pe 26 mai și în fiecare săptămână va fi dat câte un premiu.

"Știu că unii ar putea spune:" DeWine, ești nebun! Această idee este o risipă de bani, dar fiecare doză de vaccin expirată este o viață pierdută din cauza COVID-19. ", a spus guvernatorul Mike DeWine.

Cei care n-au împlinit 17 ani şi se vaccinează pot câştiga o bursă la o universitate de stat din Ohio, un câştig preţios în această ţară, în care educaţia superioară este foarte scumpă. Deși și alte state au anunțat fie măsuri de relaxare, fie stimulente pentru cei imunizați, guvernatorul statului Ohio pare că i-a întrecut pe toţi.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars.