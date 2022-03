Loredana Groza, imagine alături de fiica sa: Ce frumoasă e și Elena!

Loredana Groza este foarte discretă și își ține viața personală cât mai departe de luminile reflectoarelor, însă nu ezită să publice imagini cu fiica sa, Elena.

Loredana Groza este mândră de copilul ei și de multe ori călătoresc împreună.

Iată imaginea publicată de Loredana Groza pe contul de Instagram:

Postarea vedetei a strâns numeroase like-uri și mesaje din partea prietenilor virtuali.

„Mamă și fiică, vă ador!”, „Elena e varianta ta brunetă”, „Ce frumoasă e și Elena!” - au fost câteva dintre comentariile din mediul online.

„Am avut de la natură noroc”

Cu privire la înfățisarea sa, Loredana Groza afirmă că secretul stă în alimentație și sport: „Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale. Ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii wow. Și am avut de la natură noroc că m-am născut cu dotările de rigoare și nu am avut nevoie să completez, să vin cu jențile luate din oraș”, a spus, la un moment dat, Loredana Groza.

Loredana Groza, despre relația cu fiica ei

Recent, Loredana Groza a dezvăluit, într-un interviu pentru revista VIVA!, ce relație apropiată are cu fiica sa. „Trăiesc alături de Elena viața ei, dar și viața mea de mamă. Descopăr prin ea lucruri noi despre cum generația ei folosește tehnologia sau ce muzici ascultă… Descopăr iubirea prin ochii ei, dar cred că e important să aibă alegerile ei, să descopere lumea în felul ei”, a declarat cântăreața.

