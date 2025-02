Leguma care a fost încoronată drept "proteina vegetală perfectă", după ce "soia a picat în dizgrație". Mihaela Bilic: E plină de fibre, deci satură

Nutriționistul Mihaela Bilic ne recomandă să mâncăm cât mai des leguminoase-boabe. Mazărea poate fi o alegere ideală, mai ales că această legumă este considerată "proteina vegetală perfectă", după ce s-a constatat că soia este "modificată genetic". Pe lângă numeroasele sale beneficii, mazărea, dacă e mâncată cu mărar, ajută și la ameliorarea celulitei, spune nutriționistul.

"Mazăre cu pui și mult mărar. Măcar de două ori pe săptămână ar trebui să avem în meniu leguminoase-boabe, ca să alternăm proteinele animale cu cele vegetale. După ce soia a picat în dizgrație, de modificată genetic ce este (80% din culturi sunt cu OMG-uri), mazărea s-a trezit încoronată drept proteina vegetală perfectă!

Mihaela Bilic: Prin combinarea leguminoaselor cu cereale acoperim tot spectrul de aminoacizi esențiali

Dacă fasolea boabe trebuie fiartă în multe ape ca să nu baloneze, mazărea nu are acest inconvenient. E plină de fibre, deci satură. Ajută și la menținerea echilibrului glicemic, pentru că amidonul din ea se absoarbe lent și ține de foame. Are minerale din belșug plus proteine vegetale, chiar dacă nu sunt de calitatea I.

Prin combinarea leguminoaselor cu cereale acoperim tot spectrul de aminoacizi esențiali, deci nu-i greșit să o mâncăm cu o felie de pâine. Apoi, dacă o gătim cu sos de roșii, creștem absorbția fierului. Și nu în ultimul rând, dacă îi punem mărar din belșug nu mai are nevoie de sare și ajută la ameliorarea celulitei. Mazărea congelată este cea mai practică variantă în orice sezon și dacă folosiți o oală de fiert sub presiune, în 20 minute masa e gata", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Alte beneficii pentru sănătate

Mazărea verde gătită are multiple beneficii pentru sănătate datorită conținutului bogat de nutrienți, spun specialiștii. Ea ajută la menținerea sațietății și susține sănătatea digestivă, iar fibrele contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației. În plus, mazărea conține antioxidanți și compuși antiinflamatori care ajută la reducerea riscului de boli cardiovasculare. Este și o sursă bună de potasiu, care contribuie la reglarea tensiunii arteriale.

Și asta nu este tot. Consumul de mazăre ne furnizează vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea osoasă. Conține fosfor și magneziu, care ajută la menținerea densității osoase. Totodată, mazărea are un indice glicemic scăzut și ajută la prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei, iar fibrele și proteinele din mazăre contribuie la o eliberare mai lentă a zahărului în sânge.

Este o sursă bună de vitamina C și alți antioxidanți care protejează organismul împotriva infecțiilor. Conține și zinc, un mineral esențial pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar. Conținutul de vitamina A și luteină ajută la menținerea sănătății ochilor, iar antioxidanții protejează pielea împotriva îmbătrânirii premature.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News