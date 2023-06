Lavrov, foc și pară că la Copenhaga a avut loc o întâlnire secretă despre Ucraina, iar Rusia nu știe ce s-a discutat acolo

Rusia le-a cerut reprezentanților țărilor în curs de dezvoltare care au participat la întâlnirea despre Ucraina de la Copenhaga să ofere informații despre conținutul acesteia, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, scrie Interfax.



"Ei (reprezentanții țărilor occidentale n.r.) repetă de fiecare dată când apare acest subiect că există o singură bază pentru negocieri - aceasta este formula Zelenski, zece puncte. Recent, au încercat în toate modurile posibile să atragă liderii țărilor în curs de dezvoltare, țările din Sudul global, să susțină această formulă. Iată o întâlnire la Copenhaga, care a avut loc în secret, dar informații despre care s-au scurs", a spus Lavrov într-un interviu acordat programului Big Game de pe Pervîi Kanal.

"Am rugat acum colegii noștri care au fost reprezentați acolo să ne spună ce vrea să facă Occidentul acolo împreună cu ucrainenii, invitând țările lider ale majorității mondiale acolo", a adăugat el.

Acuzațiile lui Lavrov





Ministrul rus a mai spus că "mai multe "țări din lumea a treia" au fost chemate la Copenhaga și au încercat să le "proceseze" în sprijinul "formulei Zelenski".

"Am auzit că astfel de metode fără scrupule au avut loc acolo când, ca răspuns la obiecțiile sobre cu privire la realismul planului Zelenski, care înseamnă capitulare, li se spune - dar nu susțineți întregul plan, avem și mai multe puncte, să zicem, care se referă la securitatea alimentară în lume, securitatea energetică, securitatea nucleară. Iată, haideți, țările din Asia, Africa, America Latină, să rezolvați un punct pe rând", a acuzat ministrul rus de Externe.

"Există șanse pentru o poziție mai flexibilă a Rusiei?"

Potrivit acestuia, "aceasta este o abordare iezuită și absolut lipsită de scrupule".



Răspunzând la întrebarea dacă "există șanse pentru o poziție mai flexibilă a Rusiei" în contextul soluționării situației din Ucraina, Lavrov a spus: "În funcție de ce fel de flexibilitate au în vedere, dacă se referă la tema predării, ca o condiție pentru încheierea păcii, potrivit lui Zelensky, atunci nu există flexibilitate aici”.

Totodată, ministrul rus a declaratcă "dacă ei (Statele Unite și Occidentul – n.r.) au altceva în minte, dacă – așa cum au sunat comentariile acum în Germania, în Franța, își pun niște speranțe în diverse misiuni de menținere a păcii. (...), apoi pe această temă am spus în repetate rânduri că nu am refuzat niciodată negocierile, asta a spus președintele în urmă cu un an".

Lavrov, supărat că Rusia nu a fost invitată?

"Dar cei care refuză să negocieze, și acesta este tot Occidentul și Ucraina, trebuie să înțeleagă că, cu cât întârzie mai mult cu o înțelegere pașnică, cu atât va fi mai greu de negociat. Și am subliniat întotdeauna până de curând că nu ne-am schimbat niciodată poziția, că suntem gata să luăm în considerare orice propuneri care sunt de natură serioasă", a spus Lavrov, menționând că astfel de propuneri nu au fost încă văzute la Moscova.

"Nu au fost deloc propuneri serioase de la nimeni, mă refer la Occident", a mai spus ministrul rus de Externe.



Canalul ARD TV a raportat anterior că pe 24 iunie a avut loc o întâlnire secretă cu privire la Ucraina în Copenhaga, cu participarea diplomaților din țările occidentale, precum și a Braziliei, India, China și Africa de Sud. Potrivit canalului, negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina ar putea avea loc în iulie, dar nu sunt specificate componența participanților și locul unor astfel de negocieri.

