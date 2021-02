Laura Cosoi, în LACRIMI după ce tatăl ei a fost ucis de COVID: E greu să-ți iei rămas bun când nu ești pregătit

Tatăl Laurei Cosoi, Marius Cosoi, a murit la finalul lunii noiembrie 2020, din cauza coronavirusului. La 3 luni de la evenimentul tragic, vedeta a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele clipe ale tatălui său și despre lupta cu boala.

Marius Cosoi era unul dintre cei mai mari antrenori de handbal din sportul ieșean și a murit la vârsta de 70 de ani.

"A fost o perioadă foarte grea, nici mie nu-mi vine să cred că s-a întâmplat, tatăl meu era foarte puternic, am sărbătorit împreună botezul Verei și totul a fost că un trăznet. Era diabetic. Eu eram foarte stresată cu tata în perioada COVID-ului, pentru că tata suferea de diabet și în luna martie nu avea atâta grijă, poate. Mereu când vorbeam la telefon mi se părea că nu înțelege că pentru el ar fi ceva de netratat dacă s-ar îmbolnăvi.

Pe 17 decembrie m-a sunat și mi-a spus că a făcut testul și că a ieșit pozitiv. Părea asimptomatic, nu avea febră. Au luat și frații mei mai mici. Într-o zi de luni am stabilit să îl internăm. Marți era în spital la Iași. De unde părea un asimptomatic, starea lui s-a degradat. L-am adus în București", a declarat Laura Cosoi, în emisiunea "La Măruță".

"Când am primit telefonul că trebuie să caute un pat la ATI în țară pentru că nu se știe ce se poate întâmpla cu el peste noapte, a fost îngrozitor"

"Te uitai la știri și nu credeai că ți se poate întâmplă ție. Când am primit telefonul că trebuie să caute un pat la ATI în țară, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla cu el peste noapte, a fost îngrozitor. Am găsit un pat pe secție la Matei Balș, într-un final. Cel mai greu a tot periplul asta. Acolo era un coleg al lui de salon cu care am păstrat legătura, pentru că medicii nu au ce să-ți spună. Există niște protocoale, e sănătatea ta în lupta cu acest virus. În momentul în care a ajuns la Terapie Intensivă, ei îmi spuneau că trebuie să îmi păstrez speranța, din păcate nu s-a întâmplat o minune. A stat o săptămâna în București în spital. S-a stins", a completat ea.

Laura Cosoi, cu lacrimi în ochi. Care a fost ultima discuție cu tatăl ei

"Ultima dată am vorbit cu el pe FaceTime și îi mulțumesc colegului de salon care ne-a ajutat enorm. Mi-a mulțumit pentru tot, iar eu i-am spus să fie ascultător și să facă ce îi spun medicii. Mi-a zis: eh acum, să vedem ce va fi. E o luptă foarte mare, un război despre care nu știi cum se termină. E greu să-ți iei rămas bun când nu ești pregătit", a mai spus actrița.

