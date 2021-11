La un pas de acces la locul de muncă doar cu certificat verde. Deputații iau decizia

Comisiile de specialitate din Camera Deputaților au început dezbaterea proiectului de lege care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de muncă.

Prima comisie care va dezbate proiectul și va da raport este cea de Sănătate, în timp ce Comisia de Muncă a cerut celorlalte cinci comisii sesizate să aibă o ședință comună.

Proiectul de lege introduce obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, atât la stat cât şi la privat.

Ce spune Ionuț Moșteanu

Conducerea Camerei Deputaților respinsese marți cererea USR ca proiectul de lege care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de muncă să fie dezbătută în regim de urgență. Anterior, proiectul fusese respins de Senat la votul din plen. Camera Deputaților e cameră decizională.

”Astăzi am reușit să convingem vechile partide că e nevoie de urgentarea dezbaterii pe legea privind certificatul verde. Acest certificat poate impulsiona vaccinarea și poate salva la propriu mii de vieți în țara noastră. Pe lângă criza politică, avem o criză sanitară pe care trebuie să o rezolvăm, nu putem aștepta finalizarea negocierilor între Cîțu și Ciolacu. De astăzi încep dezbaterile în comisia de Sănătate și imediat cum vor fi finalizate, legea va ajunge la votul final. Se află pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului final. Colegii mei din Comisia de Sănătate vor lucra pe această lege pentru a face câteva schimbări, USR va prezenta miercuri un policy brief care va prezenta viziunea noastră. Sperăm ca această lege să treacă cu o largă majoritate, toate partidele să dea dovadă de responsabilitate”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru g4media.ro

Ce prevede proiectul

Angajații care vor refuza să prezinte certificatul verde la intrarea în instituția în care lucrează ar putea avea contractul de munca suspendat fără plata drepturilor salariale pentru o perioadă de până la 30 de zile. Dacă cei nevaccinați până acum decid să se vaccineze cu prima doză, atunci instituția de stat la care lucrează va deconta testele de depistarea a infectării cu coronavirus până la emiterea Certificatului Verde. În cazul privaților, decontarea este la decizia angajatorului.

Angajații care aleg să nu se vaccineze vor trebui să-și facă teste anti-COVID periodic, fie test PCR la fiecare 72 de ore, fie antigen la 48 de ore, iar costurile destul de mari vor trebui suportate de angajați.

În situația în care angajații refuză să se vaccineze și refuză să se testeze, atunci angajatorul poate decide suspendarea lor fără drept de plată pentru 30 de zile, atât la privat cât și la stat. Dacă nici după 30 de zile angajații nu prezintă certificatul verde, atunci vor fi concediați la stat, iar la privat angajatorul poate decide dacă le prelungește suspendarea sau îi concediază.