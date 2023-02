Klaus Iohannis: Sunt foarte mulțumit că există această coaliție, că România este guvernată și stabilă

”Eu sunt foarte mulţumit că există această coaliţie, că România este guvernată, că România este stabilă, că acest Guvern are o majoritate solidă în Parlament. Şi că am evitat să intrăm în recesiune. Am reuşit să trecem până acum cu bine prin toate crizele care au venit peste noi. Nu cred că este puţin lucru. Că se mai ceartă unul cu altul, că mai iese câte un politician avid de notorietate publică..., aşa-i în politică. Nu cred că putem să ne aşteptăm vreodată ca politicienii să stea frumos acolo, în banca lor, şi să nu zică nimic. Că n-ar fi politicieni”, a declarat președintele la Ambasada României la Varşovia, după reuniunea extraordinară a Formatului Bucureşti 9 (B9), întrebat dacă este mulţumit în continuare de modul în care funcţionează Guvernul.

În luna mai, urmează rotativa guvernamentală, cu privire la care au apărut unele zvonuri în spațiul public cu privire la unele neînțelegeri PSD - PNL. În ciuda acestora, liderii celor două partide, din declarațiile publice, par orientați spre o bună înțelegere, dar și preocupați de anul electoral 2024. În trecut, chiar au vorbit despre o continuare a coaliției după alegeri. În orice caz, rotativa guvernamentală din luna mai, deși generează acum mult zgomot în spațiul public, se pare că va fi una conform acordului între partidele coaliției, care se bucură de susținerea președintelui Klaus Iohannis.

