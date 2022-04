Irina Fodor, în lacrimi. Răzvan Fodor: A fost cu durere de inimă după soție

Momente emoționante au avut loc la emisiunea „Chefi fără limite”. Pentru Irina Fodor, au fost clipe pe care nu le va uita prea curând.

Atunci când se aștepta cel mai puțin, Irina Fodor a trăit un moment extrem de emoționant. Prinsă în vâltoarea muncii și departe de casă, se gândea la momentul revederii cu familia sa doar când ar fi pășit în România. Prezentatoarea TV a fost copleșită în momentul în care l-a văzut pe soțul său urcând scările spre drumul pe care se afla ea. „Ce să mai, sunt foarte, foarte fericită și aveam mare nevoie de el și m-am încărcat acum”, a spus Irina Fodor.

„Eu, când mă gândeam că ea o să se gudure și toată o să fie numai așa, o bucurie, când mă vede, ea a bâzâit. Am și făcut un story când am ajuns aici, mergeam așa prin București, m-am împiedicat de un avion, avionul m-a luat cu el în zbor și am ajuns lângă Țuca. De fapt, ăsta este scopul și destinația unde voiam să ajung. A fost cu lacrimi și cu durere de inimă după soție”, a mărturisit Răzvan Fodor.

Irina Fodor a publicat câteva imagini pe contul său de Instagram, unde a publicat și următorul mesaj: „Când crezi că soțul tău a venit la Chefi fără limite să îți facă o surpriză și îți dai seama că, de fapt, îi era dor de Bontea…”

View this post on Instagram A post shared by Irina Fodor (@irina_fodor)

Citește și / Răzvan Fodor, despre soția sa și Ștefan Bănică: De 14 ani mi-am cunoscut soția, ușor a intrat și ea în centrul atenției

Amintim că, după ce în presa mondenă au apărut imagini cu Irina Fodor în fața garajului lui Ștefan Bănică, Irina Fodor a publicat dovada supremă, pentru a nu mai exista „discuții aberante și inutile”. Mai exact, Irina Fodor a publicat pe rețelele de socializare e-mail-ul pe care ea și alți colegi l-au primit cu scopul de a programa o întâlnire de lucru, pentru show-ul Dancing on ice – Vis în doi. Soția lui Răzvan Fodor a explicat că imaginile au fost scoase din context.

În e-mail-ul publicat de Irina Fodor pe Instagram se observă planificarea ședinței: „Vă așteptăm azi la ora 15:00 la Ștefan acasă. Când ajungeți, puteți parca în fața garajului lui Ștefan.”

Răzvan Fodor, primele precizări

„Din păcate, acest filmuleț pe care îl pun aici nu este pentru prietenii mei de pe Facebook și de pe Instagram, adică comunitatea mea. Este un mesaj pentru unii din presa scrisă pe care îi credeam amici. În urmă cu zece zile, anunțați că a mea soție s-a dus la Ștefan Bănică acasă. E ok, înțelegem, fac de mult timp treaba asta și înțeleg cum se face. Am așteptat o zi, am așteptat două zile, m-am gândit că sună cineva să mă întrebe: „Băi, Fodor, Irina...aveți ceva de spus?”. Nu a sunat nimeni. (...) De aproape 25 de ani de când fac treaba asta, nu a existat niciun articol despre mine în care să spună că am fost implicat într-un scandal. Bine, și pentru că sunt banal”, a precizat Răzvan Fodor într-un filmuleț publicat pe contul său de Instagram.

„De 14 ani mi-am cunoscut soția, ușor a intrat și ea în centrul atenției. (...) Acum, cu un simplu articol și cu un singur titlu, ați dat cu ea de pământ. E nedrept față de ea, e nedrept față de fiica mea, care e o fetiță foarte bine educată. Nu știu cum o să-i explic când o să citească în viitorul apropiat. Cum îi explic eu despre ce e vorba? (...) În rest, să fim sănătoși cu toții”, a mai spus Răzvan Fodor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News