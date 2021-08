Iohannis vrea schimbarea atitudinii: Nu mai suntem în anii `70 când se construia un dig și toți spuneau că e senzațional

"România doreşte să extindă zona împădurită şi se lucrează în acest sens. În această arie naturală protejată sunt peste 8000 de hectare, este cea mai mare pădure din această zonă a României. România are nevoie să recâştige terenuri pentru a le împăduri, pentru a extinde suprafaţa de pădure, şi pentru a face exploatarea pădurilor mult mai ecologică, ca să ajungem cu această chestiune în secolul XXI. Dacă vorbim de reducerea emisiilor, mai ales reducerea de CO2 şi absorbţia lui, atunci înţelegem foarte bine de ce este nevoie de pădure. Pădurea nu doar că are capacitatea să creeze un microclimat foarte bun, are capacitatea să absoarbă CO2 şi avem nevoie de astfel de zone, dacă vrem la orizontul anului 2050 să ajungem la neutralitate climatică. Aceste chestiuni nu ţin de ambiţii ştiinţifice sau politice ale Bruxelles-ului, ele ţin de viaţa noastră, dorim un mediu sănătos, bun, şi pentru generaţiile care vin. Nu putem consuma toate resursele, să lăsăm un Pământ supraîncălzit, fără păduri, fără terenuri agricole fertile.

E nevoie de politică pro-natură, pro-mediu, şi vreau să contribuim cu toţii la schimbarea de atitudine, de paradigmă. Nu mai suntem în anii 70, când se construia un dig, un canal, şi toată lumea spunea că s-a realizat ceva senzaţional. Avem foarte mult de lucru! Au dispărut multe specii", a declarat Klaus Iohannis la finalul vizitei în Parcul Natural Comana.

Iată intervenţia de la începutul vizitei



"Bună ziua,



Am venit astăzi aici, în această zonă frumoasă, Comana, pentru a face ce am început deja cu domnul președinte al Consiliului Județean, sa discutăm un pic despre de proiectele de reabilitare, amenajare, punere în valoare, dar prin vizita mea astăzi, aici, vreau să atrag atenția asupra importanței acestor zone naturale protejate.



Avem mai multe astfel de zone în România și ele au, evident, o importanță deosebită pentru mediu și vreau să subliniez acest lucru, dar, în același timp, au o importanță extraordinar de mare dacă ne gândim la măsuri bune pentru combaterea schimbărilor climatice. Vedeți, suntem într-o zi foarte călduroasă, dar pădurea menține temperatura un pic mai joasă. Similar, când avem furtuni, ploi torențiale, zonele de pădure rețin apa și cred că nu mai este nimeni care poate să nege schimbările climatice.



Chiar la noi am avut, în această primăvară și în această vară, din păcate, foarte multe fenomene meteo ieșite din comun, am avut zile caniculare, mult mai multe decât altădată, am avut furtuni, am avut ploi torențiale - știți că în săptămânile trecute am avut inundații grave în mai multe zone ale țării și cred că trebuie să conștientizăm importanța extraordinară a acțiunilor care vin să combată schimbările climatice, dar, în același timp, să protejăm mediul.



O zonă ca aceasta, care este foarte aproape de București, are aproape aceeași valoare pentru bucureșteni cum are un parc din București: se ajunge foarte ușor aici, o zonă foarte frumoasă, foarte plăcută, și cum ne-a spus și domnul președinte, bucureștenii vin în număr mare. De aceea, este nevoie să conștientizăm importanța acestor locuri și pentru sectorul de recreere și vă felicit pentru proiectele pe care mi le-ați prezentat, sper să le realizați, care vor extinde această zonă și o vor face mai accesibilă pentru vizitatori. Acum înțeleg că vreți să îmi arătați mai multe zone, iar cu jurnaliștii o să mai port o scurtă discuție la finalul vizitei.



Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați așteptat aici!", a declarat Klaus Iohannis.