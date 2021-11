Interpretă de muzică populară, despre coșmarul COVID prin care a trecut: Se țipă de durere! Aici e iadul şi nu exagerez

Elena Varlam, o cunoscută interpretă de muzică populară din Bârlad, a povestit despre coșmarul prin care a trecut atunci când a fost bolnavă de COVID-19. Experiența traumatizantă a determinat-o să atragă atenţia asupra agresivității cu care se manifestă infecţia cu coronavirus. Deși este vaccinată complet, interpreta a făcut o formă destul de gravă a bolii. A trecut cu greu peste COVID, după două săptămâni în care a fost tratată în spital și spune că probabil ar fi fost totul mult mai rău dacă nu era imunizată.

"Am trecut prin clipe grele, dar am venit venit la timp în spital şi asta cred că m-a salvat. Acest virus blestemat are o evoluţie rapidă, aşa că la primele simptome trebuie să te testezi şi să te tratezi. Nu staţi acasă, oameni buni! Fiecare oră poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Eu am fost vaccinată cu prima doză şi am trecut prin ce am trecut şi nici nu vreau să mă gândesc, dacă nu aş fi fost vaccinată, ce s-ar fi putut întâmpla. Sunt un om care face sport, cu un regim alimentar echilibrat. Toate acestea m-au ajutat să depăşesc mai uşor perioada critică. E o boală îngrozitoare, care face ravagii dacă nu se intervine imediat şi mai ales dacă pacienţii nu sunt vaccinaţi. În spital e ca pe front. Se moare în fiecare zi şi se ţipă de durere. Am văzut atâta suferinţă cât am fost internată! Afară e o lume, în spital e alta. Aici e iadul şi nu exagerez.", a declarat Elena Varlam. scrie Realitatea.net.

Elena Merișoreanu, după intrenarea în spital: Am avut noroc extraordinar că noaptea, la 00:00, s-a eliberat un loc

Cântăreața Elena Merișoreanu a povestit la începutul lunii octombrie experiența prin care a trecut atunci când a făcut COVID-19 și a ajuns internată în spital.

”Nu e de glumit cu această boală. Eu am fost vaccinată cu ambele doze și am stat șase zile acasă, ziceam că e o răceală. În ultimele zile, mi-am dat seama că am Covid, când nu am avut gust și miros. Fiica mea mi-a făcut imediat test, a venit salvarea și am fost la Matei Balș. Le mulțumesc tuturor celor de la spital care au grijă de toată lumea la fel, mi-au pus perfuzii, mi-au alimentat medicamente care sunt contra virusului.

Vreau să spun că nu am fost bine, dar am ieșit sănătoasă din spital. Oamenii lucrează cu măști, aveau rană la nas de la acele măști pe care le purtau. Nu mai au loc nici pe scări, nu mai vorbesc să aibă paturi. Am avut noroc extraordinar că noaptea, la 00:00, s-a eliberat un loc. Nu am avut temperatură, dar boala mea nu a fost gravă tocmai datorită vaccinului'', a povestit artista.