Elena Merișoreanu, după intrenarea în spital: Am avut noroc extraordinar că noaptea, la 00:00, s-a eliberat un loc

Cântăreața Elena Merișoreanu a povestit, sâmbătă, la Realitatea Plus, experiența prin care a trecut atunci când a făcut COVID-19 și a ajuns internată în spital.

”Nu e de glumit cu această boală. Eu am fost vaccinată cu ambele doze și am stat șase zile acasă, ziceam că e o răceală. În ultimele zile, mi-am dat seama că am Covid, când nu am avut gust și miros. Fiica mea mi-a făcut imediat test, a venit salvarea și am fost la Matei Balș. Le mulțumesc tuturor celor de la spital care au grijă de toată lumea la fel, mi-au pus perfuzii, mi-au alimentat medicamente care sunt contra virusului.

Vreau să spun că nu am fost bine, dar am ieșit sănătoasă din spital. Oamenii lucrează cu măști, aveau rană la nas de la acele măști pe care le purtau. Nu mai au loc nici pe scări, nu mai vorbesc să aibă paturi. Am avut noroc extraordinar că noaptea, la 00:00, s-a eliberat un loc. Nu am avut temperatură, dar boala mea nu a fost gravă tocmai datorită vaccinului’’, a povestit artista.

Elena Merișoreanu: Știu precis de unde am luat virusul

Elena Merișoreanu spune că s-a infectat cu virusul după ce a participat la două evenimente la care a cântat.

”Știu precis de unde am luat virusul. În ultimele zile, am avut două evenimente. Noi stăm și cântăm pe scenă 50-60 de minute și facem poze câte două ore. Oamenii ne iubesc și vor să aibă aceste amintiri cu noi. Dar poți să știi care dintre ei era bolnav? La câteva zile, m-am îmbolnăvit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost și mi-am făcut acest vaccin, pentru că am făcut o formă nici foarte ușoară, dar nici foarte grea. M-am recuperat, mi-a dat drumul acasă cu analize bune, cu o stare foarte bună. Nu credeam că mai ajung vreodată acasă”, a mai precizat artista, la Realitatea Plus.

Cunoscuta interpretă de muzică populară, în vârstă de 72 de ani, a ajuns la spital în urmă cu patru săptămâni, după ce s-a simțit destul de rău timp de 6-7 zile, iar medicii i-au confirmat că este vorba despre COVID-19.

