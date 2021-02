Mihail Lala, manager OK Medical, a spus care sunt indicatorii care nu pot fi manipulaţi în ceea ce priveşte pandemia în România, dar trage şi un semnal de alarmă cu privire la cum vor evolua îmbolnăvirile şi decesele în luna aprilie.

"Există nişte indicatori pe care nu poţi să îi minţi: ATI şi morţi. Indiferent dacă testăm sau nu, dacă avem sau nu focare. Pacienţii de la ATI şi cei decedaţi ăia sunt.

Persoanele decedate şi ATI-ul sunt nişte cifre clare. Să ne uităm la Israel, pe rata deceselor. Nu se vede nicio modificare. Dacă iei cifrele din Israel şi te uiţi la ele, îţi pui întrebări, nu îţi dai seama dacă sunt vaccinaţi sau nu", a declarat Mihail Lala pentru DC NEWS.

Cum evoluează situaţia în România. Semnal de alarmă pentru aprilie

"Noi am început să avem creştere uşoară de la 15 februarie pe îmbolnăviri, am anticipat asta din decembrie. Această creştere uşoară se va manifesta în decese, în săptămâna 1-7 martie. Atunci va fi impactul. Aprilie va fi vârf de îmbolnăviri, dar mai probabil va fi vârf de decese în România", a mai spus directorul OK Medical.